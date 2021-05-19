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CEREN GÜNDOĞDU’DAN YENİ BİR SINGLE: "BENİ EVE GÖTÜR"

Kendine özgü tarzı ve duru sesiyle adından sıklıkla bahsedilen Ceren Gündoğdu’nun yeni tekli çalışması “Beni Eve Götür” video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:05
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CEREN GÜNDOĞDU’DAN YENİ BİR SINGLE: "BENİ EVE GÖTÜR"

HABER: SEDAT SARIKAYA

“Beni Eve Götür”, yeniden yaşadığını hissedebileceği bir yer bulmaya çalışan bir kızın yolculuğunu anlatıyor. Sanatçı bu yeni şarkısıyla, salgın döneminde evde olmanın değerinin daha çok anlaşıldığı zamanlarda dinleyenlere ait hissetme duygusunu da birlikte yaşatıyor.

Onur Cabi yönetmenliğinde küçük bir köy olan Pehlivanköy’de çekilen klip Ceren Gündoğdu’nun oyunculuğuyla oldukça fazla dikkat çekiyor.

Dünyada bir köşe arıyor insan. Sığınmak, soluklanmak, ait hissetmek, özgür hissetmek için. Beni Eve Götür’ü ‘Hayatın bilinmezliği ve tekinsizliğine inat bir yuva düşleyen herkese ithafen’ yazdığını söyleyen sanatçı, gündelik hayat akışının içinde sıkışmış, yolunu ve yuvasını arayan, ‘buralardan kaçmak’ isteyen herkese yol arkadaşı olmasını diliyor şarkısının ve hem kendisine hem dinleyicisine usulca hatırlatıyor; ‘Zor bir günü atlatabilmenin yolu eve geri dönebilme hayalini yaşatabilmekten geçiyor.’

Nostaljik ve atmosferik synth ezgileri, dinleyicileri romantizm ve melankoli dünyasına davet ederken, sanatçının rüya gibi vokali samimi bir hikayeyi de beraberinde anlatıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Ceren GündoğduBeni Eve GötürSingle
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