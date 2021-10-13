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Deniz Akkaya ve Sevda Giray Mahkemelik oldu! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2021 Çarşamba 14:04
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Deniz Akkaya ve Sevda Giray Mahkemelik oldu! 

ASLAN SAYIM

Ünlü manken Deniz Akkaya Beyaz TV de yayınlanan söylemezsem olmaz isimli programda ünlü iş kadını ve fenomen Selin Ciğerciye yaptığı cinsiyet ayrımcılığı eleştirileriyle trans bireyleri ayağa kaldırmıştı. Deniz Akkaya cinsiyet değiştiren Selin Ciğerciye Sen kadın değilsin sen hep erkek kalacaksın gibi Ve eski erkek ismi ile canlı yayında hitap ediyordu. Sivri açıklamaları ile dikkatleri çekmek için konuşma yapan Deniz Akkaya’ya Ünlü şarkıcı Sevda Giray’dan ağır eleştiri geldi. Bir çok şarkısı ile uzun süredir sektörde adını duyuran Transseksüel sanatçı Sevda Giray Son olarak YouTube programında yaptığı magazin yorumları ile dikkatlerden kaçmıyor. Sevda Giray, Deniz Akkayayı Cinsiyet ayrımcılığı yaptığı için eleştiriyor Ve kendi geçmişinin çok güzel olmadığını dile getiriyordu aynı şekilde yayına katılan Mehmet Ali Erbil Deniz Akkaya için senin geçmişin hiç aydınlık değil bunu bütün Türkiye biliyor açıklamalarını yapmıştı. Deniz Akkaya şarkıcı Sevda Girayı mahkemeye verdi!  İstanbul 2. Aile Mahkemesi tarafından görülcek olan davanın sonucunu merakla bekliyorum

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Deniz Akkaya Ve Sevda Giray Mahkemelik Oldu
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