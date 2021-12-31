Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,875.40
ALTIN
779.63
DOLAR
13.33
STERLİN
18.04
EURO
15.09
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek
Devlet Su İşleri Genel...
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...

Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiye’de !

İNNA Pandeminin acısını Türkiye’de Çıkaracak!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2021 Cuma 10:51
0 Okunma
Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiye’de !

DİNÇER KARACALAR

 

Türkiye’ye ve Türk insanına hayranlığını her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü pop yıldızı İNNA, 2 Ocak PazargünüErciyesFest kapsamında Kayseri’de sahnede olacak!

Romanya asıllı dünya starı İNNA, yaptığı her çalışmayla Türkiye’de de ilgi odağı olmayı başardı.  Zaman zaman Türkiye’de sahne alan ve büyük konserler veren ünlü pop yıldızı ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İNNA yoğun talep üzerine yine Türkiye konserlerine start verdi ve yoğun konser maratonunun ilk ayağı 2 Ocak Pazar günü Kayseri’de gerçekleşecek olan ErciyesFest’te gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü pop yıldızı İNNA, ErciyesFest’e özel sahne şovları hazırladığını, pandemi nedeniyle uzun süredir Türkiye’ye gelememenin acısını sahnede olağanüstü şovlarla acısını çıkaracağını belirterek; ‘Global bir pandemi nedeni ile zor günler geçirdik, sahnede olmayı ve Türkiye’yi çok özledim. Bu konserlerimize özel sahne şovları hazırladık ve uzun süre ayrı kalmanın acısını çıkaracağız.’ Diyerek oldukça iddialı bir konserin bizi beklediğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiyede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşletmeci Baran Bal 20 yıllık tecrübesini konuşturuyor
İşletmeci Baran Bal 20 yıllık tecrübesini konuşturuyor
AHMET KARA’nın Yeni Hiti ‘Mesafeler’ Yakında!
AHMET KARA’nın Yeni Hiti ‘Mesafeler’ Yakında!
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans