Ece Seçkin'den cesur sahne kostümü

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, son konserine cesur kıyafetleriyle damga vurdu. Sahnede giydiği iki farklı kombini de sosyal medya hesabından paylaşan 30 yaşındaki ünlü isim, sütyensiz hali ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile hayatlarını birleştiren son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Ece Seçkin, çıktığı son konserinde cesur kostüm tercihlerinde bulundu. Sahneye iki farklı kombinle çıkan 30 yaşındaki ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sütyensiz hali dikkat çekti.

"BU SEFER ÇOCUK REYONUNDAN DEĞİL"

Üç gün önce yaptığı paylaşımını "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla yapan Ece Seçkin, son konserindeki görüntülerine "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" yorumunu yaptı. İki ayrı paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.