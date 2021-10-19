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Ece Seçkin'den cesur sahne kostümü

Geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile hayatlarını birleştiren Ece Seçkin konserden konsere koşuyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla da son dönemde isminden söz ettiren Ece Seçkin, önceki akşam Beylikdüzü’nde bulunan bir mekanda sahne aldı. Konserde iki farklı kostüm tercih eden Ece Seçkin, cesur tarzıyla dikkat çekti. Ece Seçkin’in sosyal medya sayfasından yayınladığı kareler oldukça iddialı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Ekim 2021 Salı 16:29
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Ece Seçkin'den cesur sahne kostümü

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, son konserine cesur kıyafetleriyle damga vurdu. Sahnede giydiği iki farklı kombini de sosyal medya hesabından paylaşan 30 yaşındaki ünlü isim, sütyensiz hali ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile hayatlarını birleştiren son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından Ece Seçkin, çıktığı son konserinde cesur kostüm tercihlerinde bulundu. Sahneye iki farklı kombinle çıkan 30 yaşındaki ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sütyensiz hali dikkat çekti.

"BU SEFER ÇOCUK REYONUNDAN DEĞİL"

Üç gün önce yaptığı paylaşımını "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla yapan Ece Seçkin, son konserindeki görüntülerine "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" yorumunu yaptı. İki ayrı paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkinden Cesur Sahne Kostümü
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