ElifGül’den Azer Bülbül Cover

Haber: Hakan Kanburoğlu

Azer Bülbül’ün şarkısını ElifGül yeniden seslendirdi. Hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerine devam eden ElifGül, ünlü sanatçı Azer Bülbül’ün “Üzülmedim Ki” şarkısını seslendirerek müzik dünyasına merhaba dedi.

Özdemir Plak etiketiyle çıkacak olan şarkının sözü Kudret Akpınar’a, müziği Naci Eray’a, aranjesi ise Mustafa Arapoğlu’na ait. Şarkının video klibi ise Uygur Akkaya yönetmenliğinde Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekildi.

Ünlü sanatçı ElifGül, “Neden Azer Bülbül şarkısı?” sorusuna ise; “Naci Eray’la tanıştıktan sonra onun şarkılarından birini seslendirmemi istedi. Benim için de çok onore ediciydi.” diyerek sevincini dile getirdi.