Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
441.661
DOLAR
7.4014
STERLİN
10.1152
EURO
9.0041
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
34 adet araç satışa çıkarıldı
34 adet araç satışa...
Antalya'da 214 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Antalya'da 214 gayrimenkul satışa...
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller

Emsal Doğan İle Güzelleşmeye Hazır mısınız?

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ocak 2021 Çarşamba 18:09
0 Okunma
Emsal Doğan İle Güzelleşmeye Hazır mısınız?

HABER: ASLAN SAYIM

Türkiye genelinde 26 tane güzellik salonu olan Emsal Doğan yeni formülleriyle takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Demet Akalın, Linet ve birçok ünlü isim Emsal Doğan’ı tercih ediyor. Çıkarttığı kozmetik ürünler ödül alıyor. Emsal Doğan başarıya doymuyor! 

Zayıflatan ve Gençleştiren kahvesi satışta! 

Kahvede Kolajenin içinde bulunan bir aminoasit olan glisin, mide asidi üretimini desteklerken daha iyi bir sindirim oluşmasını destekliyor. Hyaluronik Asit vücudumuzun bütün bağ dokularında ciltte doğal olarak bulunan cilde nemlilik veriyor. Bu kahvede yok yok! Hem zayıflıyor hem güzelleşiyoruz. Kolajen ve Hyaluronik Asit bir arada bu kahvede. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Emsal Doğan İle Güzelleşmeye Hazır MısınızAslan Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"
Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans