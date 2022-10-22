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ErgÃ¼n Karasu ile MÃ¼zik Dolu YÄ±llarÄ±Â 

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:35
ErgÃ¼n Karasu ile MÃ¼zik Dolu YÄ±llarÄ±Â 

ASLI M. SARI

Ä°ZMÄ°R

1972 yÄ±lÄ±nda Erzincan / Ã‡ayÄ±ryazÄ± (Zurun) kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya geldi. Alevi gelenek ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne baÄŸlÄ± Ocakzade bir aileden geliyor.

Dededen Babaya, Babadan OÄŸula devam eden en bÃ¼yÃ¼k mirastÄ±r. TÃ¼rkÃ¼ler bizi anlatan, bizim duygularÄ±mÄ±zÄ± yansÄ±tan dilden dile dolaÅŸan ruhumuza iÅŸleyen pak nefestir. MÃ¼zik hayatÄ±ma Ã§ocukluk yaÅŸlarÄ±mda girmiÅŸtir.

1985 yÄ±llÄ±nda Almanyaâ€™ya yerleÅŸti. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã§eÅŸitli okul ve kurslarda eÄŸitim aldÄ±m.

TÃ¼rkÃ¼ sÃ¶ylemek benim iÃ§in alÄ±n teri, toprak ve hayattÄ±r.

Eserlerimi mÃ¼zik Sevenleriyle ulaÅŸtÄ±rmak veÂ  Ã§ok gÃ¼zel tepkiler almak beni mutlu ediyor genelde kendi tarz yorumlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.Â 

Yeni eserlerimi hazirliklari baÅŸladÄ±m mÃ¼zik Sevenlerine buluÅŸmaya Ã§ok az kaldÄ± hepsi birbirinden gÃ¼zel...

MÃ¼ziÄŸe gÃ¶nÃ¼l verenlere selam olsun.

Bir ustanÄ±n sÃ¶zÃ¼yle bitirmek istiyorum ...

NEREDE BÄ°R TÃœRKÃœ SÃ–YLEYEN GÃ–RÃœRSEN KORKMA YANINA OTUR. Ã‡ÃœNKÃœ KÃ–TÃœ Ä°NSANLARIN TÃœRKÃœLERÄ° YOKTUR...Â 

NEÅžET ERTAÅž

1. AlbÃ¼m: Yanar CiÄŸerlerim yanar= Ã–zdemir Plak

2. Karma AlbÃ¼m, Levh-i Kalem 3 = Ã–zdemir Plak

3. Ä°krÃ¢r 1, Tanju Duman MÃ¼zik Medya

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

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