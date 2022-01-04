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Ertunç Konserine Giremeyenler Kapıda Kaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 11:35
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Ertunç Konserine Giremeyenler Kapıda Kaldı

DİNÇER KARACALAR

Son dönemin başarılı ismi Ertunç, yılbaşı gecesi Kartal Jolly Joker sahnesindeydi. 

Yaptığı başarılı çalışmalarla tanıdığımız genç şarkıcı Ertunç, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müzik çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Kartal Jolly Joker'i full dolduran başarılı müzisyenin sevenlerinin birçoğu da yoğunluktan dolayı içeri giremedi. Birçok dinleyicisi kapıda kalan genç şarkıcı, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı. 

Şarkılarının yanında sahnesinde de oldukça iddialı olmayı seven Ertunç, tüm dinleyicilerine unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşattı.

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Ertunç Konserine Giremeyenler Kapıda Kaldı
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