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Genç İşletmeci Selçuk Şahin’in “Black Club’ ü Eğlencenin Merkezi 

04 Ağustos 2022 Perşembe 17:27
Genç İşletmeci Selçuk Şahin’in “Black Club’ ü Eğlencenin Merkezi 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

İstanbul Ortaköy’de bulunan eğlencenin gerçek adresi “BLACK CLUB” hafta içi ve hafta sonu birbirinden eğlenceli partileri işe müşterilerini eğlendirmeye devam ediyor. 

Kulübün genç ve başarılı işletme müdürü  Selçuk Şahin  mekana kattığı değişik tarzda ambiance ile eğlencenin en kalitelisi sunuyor.

“BLACK CLUB” hafta içi perşembe ve pazar günleri Rnb partisi, Ve yaz ayı boyunca pazar happy hour la gündüz ve gece eğlence devam ediyor diğer günler de ise Türkçe Pop ve Yabancı Müzik ile misafirlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekiyor.

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Genç İşletmeci Selçuk Şahinin Black Club ü Eğlencenin Merkezi
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