HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Irmak Arıcı – Yağmurum Ol

2– Demet Akalın – Nostalji

3– Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)

4– Sertab Erener – Geçer

5– DİDOMİDO feat EGLO G – Nimet

6– İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler

7– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

8– Veysel Mutlu – Yana Yana

9– Sibel Can – En Büyük Aşkım

10– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin





ESMA ER'DEN YENİ SİNGLE

Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Esma Er, yeni teklisi “Say Maşallah” ile yine fark yaratıyor. Söz ve müziğini Murat Güneş, aranjörlüğünü İskender Paydaş’ın yaptığı “Say Maşallah” 20 Ağustos günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Yaz mevsiminin tüm enerjisini klibine yansıtan Esma Er, kullandığı renkli kostümleriyle dikkat çekiyor. Sanat yönetmenliğini ve styling’ini Barış Avcı’nın hazırladığı klibin yönetmeni Buse Tirman, görüntü yönetmeni ise Selim Durak. Şarkıyı dinlediğimde ve klibi izlediğimde Esma Er'in fazlasıyla Avrupai bir isim olduğunu fark ettim. Şarkı ne kadar tutar belirsiz ama klibiyle uzun bir süre hafızalara kazınacaktır. Önümüzdeki günlerde Esma Er'in adını daha çok duyacağız.

BU YAZIN SÜRPRİZ HİTİ

Ece Mumay'ın Galaksi şarkısını duymayan kalmadı. Bence bu yazın hitlerinden birisine imza attı. Son dönemin en dikkat çeken naif yıldızı kendisi. Türkçe 90'lardan cover çalışması yapmak yerine 90'ları 2020'de yaşatacak yeni bir şarkıyla karşımıza çıktı. Gencecik bir popçu ve şarkının sözü müziği kendisine ait. Semih Gönder'in ritmik düzenlemesi şarkıyı daha da samimi kılmış.

Sözleriyle müziğiyle dinleyiciyi kendisine çekip alıp götürebiliyor istediği yöne. Tam bir yaz şarkısı. Her ilkbahar yeniden hit olacak. Böyle naif yıldızlarımızın sayısı artsın.

ARTIK SAMİMİYET HİT OLUYOR: DİDOMİDO & EGLO G

Sektör gençleşiyor ne kadar güzel değil mi? Didomido henüz 21 yaşında, hiç tanımadığı 22 yaşında Eglo G ile müzikal bir iş birliği yapıyorlar. Ve biz de bu şarkıdan nimet gibi faydalanıyoruz.

Müzik ruhun gıdasıdır, o yüzden müzik aslında bir nimettir. Tıp ki Eglo G'nin sözlerini yazdığı Nimet adlı şarkı gibi. Dinlerken keyif alıyorsunuz ve eşlik ediyorsunuz. Popüler rap müziğin gürültüsü yok, kavgası yok.

Aşk var, rahatlama var. Farkında mısınız? Artık atar gider hit olmuyor. Samimiyet hit oluyor. Bu iki genç herkese samimi geldi ve sosyal medyayı o kadar güzel kullandılar ki yılın hitine imza attılar.

PANDEMİDEN URLA'YA KAÇIŞ

Oyuncu Ece Uslu setlere biraz ara verip Urla'ya taşındı. Birçok ünlü isim pandemi sürecinde İstanbul'dan Urla'ya kaçtı. Işın Karaca, İclal Aydın gibi magazin dünyasında sevilen birçok oyuncu, müzisyen isimler huzur ve sakinlik için Urla'yı tercih etti. Ünlü isimler pandemi nedeniyle İstanbul'u terk ederek Urla'da hem izole bir hayat sürüyorlar hem de doğayla iç içe huzuru yaşıyorlar.

HARBİYE AÇIKHAVA'DA YILDIZ TİLBE'DEN SONRA EN ÇOK BİLETİ MABEL SATTI

Harbiye Açıkhava konserleriyle ilgili kulis haberleri topladım. Her yıl Harbiye'de bilet satışları tartışılmaktadır. 'Açıkhava'da en çok bileti kim sattı?' diye haberleri okumuşsunuzdur. Pandemi sürecinde gerçekleşen konserlerde Yıldız Tilbe'den sonra en çok bileti satılan isim Mabel Matiz olmuş. Kenan Doğulu'nun ilk konserinde 800, ikinci konserinde 600 bilet satılmış. Pandemiden dolayı kapasitesi 2100 kişiye düşen Açıkhava'da Mabel Matiz 1800 bilet satmış. Davetli biletleri her zaman vardı, yani her konserde bir kısım davet edilmiş. Kerki Solfej Mabel Matiz'e olan yoğun ilgiden dolayı Eylül'de yeniden bir gün açmış. Tabii bu bilet satışlarını kulis bilgisi aldığım haber kaynağımdan iddia olarak haberleştirdim. Haberimi yalanlamak serbest. Anlaşılan o ki bu yıl Harbiye'nin sahibi Yıldız'dan sonra Mabel!