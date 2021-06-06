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Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Haziran 2021 Pazar 13:53
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Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım

Haber Sedat Sarıkaya

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a yaptığı sert eleştiriler nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezden paylaşım yapan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir" dedi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermişti. Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya hapis istemiyle dava açmıştı Bir anda gündeme oturan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir teşekkür paylaşımı yaptı.

"KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

Birçok ünlü ismin desteklediği Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Kendisine destek veren ünlü isimler hakkında da dava açılan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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