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Hollywood hayali gerçeğe dönüştü

Başarılı oyuncu Tolga Yüce, Hollywood hayalini “X: The End Time” filmiyle gerçeğe dönüştürüyor. Türk asıllı yönetmen Sean GK imzası taşıyan filmin çekimleri önümüzdeki günlerde Amerika’da yapılacak. Yüce’ye başrollerde dünyaca ünlü yıldız isimler eşlik edecek.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:51
Hollywood hayali gerçeğe dönüştü

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’de birçok başarılı sinema ve dizi projesinde yer alan oyuncu Tolga Yüce, dört koldan iddialı geliyor. Başarılı yıldız yakında dört ayrı filmle; “İntikam Oyunları”, “Bir Egeli Aşkı”, “Direniş Devlet” ve “Ah Be İstanbul” ile beyazperdede seyirci karşısına çıkacak.

ÇEKİMLER AMERİKA’DA

Tolga Yüce’nin şimdi gündeminde olan proje ise dev prodüksiyonlu bir Hollywood filmi. Oyuncu, Türk asıllı yönetmen Sean GK’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “X: The End Time” adlı yapımda rol alacak. Önümüzdeki günlerde Amerika’da kamera karşısına geçecek olan Yüce, yapımda Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Malu Trevejo’nun sevgilisini canlandıracak. 

ÜNLÜ YILDIZLARLA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Bu sene vizyona girmesi planlanan “X: The End Time”, iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin kadrosunda “Terminatör 3”ün yıldızı Kristanna Loken, “Testere”nin Dedektif Hoffman’ı Costas Mandylor ve ünlü oyuncu Tom Tidiman da yer alıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tolga Yüce
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