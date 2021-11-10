Kaan Erten’den Atatürk Anısına Proje Albümü Geliyor! 

ASLAN SAYIM

Şarkılarıyla ve Tiyatro çalışmalarıyla adından bahsettiren başarılı yorumcu ve besteci Kaan Erten, Mustafa Kemal Atatürk anısına proje albümü için gün sayıyor! Atatürkün sevdiği türkülerden oluşan bu proje İlk olarak 'Manastır' türküsünü iki versiyonu

10 Kasım ve 24 Kasım tarihleri bağlamında

Başöğretmen Atatürk’e ithafen dinleyiciye sunuluyor. Armoni Müzik yapım şirketinden

yeni proje Atatürk Tribute Project

Ulu atamızın sevdiği türküler ve şarkılar,

devrimlerin marşları, atamız için yazılmış

notalar,yepyeni bir proje olarak geliyor

Projede, çeşitli aranjörlerin kendi stillerinde yorumları yer alacak.

ilk seride, aranjör ve direktör olarak

Ulaş Kurugüllü Pasahan Kaytan

eşsiz güzel türküleri dinleyici ile buluşturacak. Vokaller:

Kaan Erten, Başak Höl, Ümran Akpınar

Bağlama: Sinan Dindoruk Gitar: Cem Eker

Kanun: Serhat Altınbaş Ritm: İbrahim Dalıcı

Klarnet/Saksafon×Ud:

Serkan Bağtır