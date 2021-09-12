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KENAR MAHALLEDEN DOĞAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Muhammed Ali Işıktaş,1995 yılında ADANA'NIN seyhan ilçesinde doğmuştur. Babası ağaç işleri heykeltraş sanatçısıdır. Okul yıllarının ilköğretim yılını adanada geçirmiş öğrenimine açıköğretim fakültesinden devam etmiştir.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2021 Pazar 10:06
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KENAR MAHALLEDEN DOĞAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Oyunculuk hayatı 2004 yılında ilköğretim 3.sınıfta bir tiyatro gösterisiyle başlamıştır. Çeşitli etkinliklere katılan Muhammed Ali ışıktaş,2016 yılında askerlik tezkeresinden sonra dizi hayatına adana yapımlı dizi filmde yardımcı oyuncu olarak rol almış ve sonrasında çeşitli projelerde de yer almıştır.

Daha sonra sektöre ara verse de onun hayatını değiştiren oyuncu ve yapımcı can beslen ile tanışması olmuştur 

Ünlü yapımcı ve oyuncu olan can beslen tarafından keşfedilen Muhammed Ali Işıktaş, oyunculuk eğitimine adım atarak ruhi sarı sefa zengin ve yüksel molla gibi ünlü isimler ve büyük aktörlerden ders almıştırvermektedir.Ayrıca senaristlik ilede ilgili olan Işıktaş,FEDAİ adlı bir proje yazmıştır. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA, SOKAĞIN ÇOCUKLARI ve RAMO gibi bir çok dizilerde yardımcı oyunculuk yapan Muhammed Ali ışıktaş,eğitimi bittikten sonra şimdilerde YouTube de yayınlanan ADANATAŞKAPI adlı dizide (KARAALİ) karakterine can vermektedir...

Haber. Nihat İlikcioğlu

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ali IşıktaşOyuncuDiziFilmBir Zamanlar ÇukurovaSokağın ÇocuklarıRamo
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