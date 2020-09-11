MAGAZİNMATİK

25 Yıllık Geçmiş!

Haluk Levent, 25 yıl önce çekilen gençlik fotoğrafı ile bugünkü halini Twitter'da paylaştı.

Twitter’da son günlerde gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğraf paylaşma modası başladı. AHBAP’ın kurucusu ve ünlü rock’çı Haluk Levent de bu modaya uydu.

Haluk Levent’in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu paylaşımın altına eğlenceli mesajlar yazdı.

Atarlı Spiker İmzayı Attı!

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Nevşin Mengü, Olay TV ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ekranların atarlı spikeri olarak fark yaratan Nevşin Mengü2nün yeni adresi Olay Tv.

CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra bir süre DW Türkçe ve Sözcü'de görev alan gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, Olay TV ile sözleşme imzaladı.Kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenecek Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün sözleşmeyi imzalarken çekilen fotoğrafını, Twitter'dan "Nerede kalmıştık" notuyla paylaştı. Mengü de paylaşımı alıntılayarak "İmzayı attım #olaytv" yazdı.

Güldür Güldür Show’a Takviye!

Ekranların sevile güldürü programı Güldür Güldür Show yeni sezonla birlikte kadrosunu da yenilemeye başladı.

Programdan ayrılanların yerine iki önemli isim Güldür Güldür kadrosuna dahil oldu.

Komedi projelerinin aranılan isimlerinden Murat Akkoyunlu ile dizilerin sevilen yüzü Dağhan Külegeç Güldür Güldür Show kadrosuna katıldı.

Güldür Güldür Show çok yakında Show Tv ekranında izleyicisi ile buluşacak.

Netflix Geri Adım Attı!

Netflix 'in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararına uyarak çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filminin yayın tarihini erteledi.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmü uyarınca filmin platformun katalogundan çıkarılması gerektiğine karar vermişti.

Sosyal medyada da filmle ilgili yoğun eleştiriler yapılmıştı.

Alınan bilgiye göre, Netflix tebliğ edilmesinin ardından karara uyarak, filmi katalogundan çıkardı. Film, Türkiye'de yayına girmeyecek.

Konu ile ilgili Netflix Türkiye'den bir açıklama geldi; “RTÜK’ün Cuties/Minnoşlar filmine yönelik taleplerini değerlendirdiğimiz bu süreçte, filmin Türkiye’deki yayın tarihini erteleme kararı aldık.”

Ramocular Az Kaldı!

Başrolünde Murat Yıldırım'ın oynadığı Ramo dizisinin yeni sezon yayın tarihi en nihayet açıklandı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen dizilerinden olan RAMO’nun yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği yönetmenliğini M.Çağatay Tosun, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın yaptığı Ramo yeni yayın sezonuna 18 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.

Sadakatsiz Dizisinin Kadrosu Belli Oldu

Kanal D'nin iddialı işleri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesinde yayımlanan Doktor Foster'ın uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu.

Türk dizi izleyicisi yakında yeni ve değişik bir diziyle daha tanışacak. Cast aşamasında olan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayı gibi ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.

Sibel Can İle Ziynet Sali Muud’da Zirvede!

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Listenin yerli sanatçılar kategorisinde Hayat isimli yeni albümüyle Sibel Can ilk sırada yer alıyor.

Türk Telekom’un yenilikçi ve dinamik hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği, genç ruhlu dijital müzik platformu Muud’da ağustosta ‘En Çok Dinlenenler Listesi’ yayınlandı. Zengin ve kesintisiz müzik anlayışına sahip Muud’da ‘En Çok Dinlenen Yerli Sanatçı’ kategorisine, Sibel Can damgasını vurdu.

Muud’da ağustos ayında ‘En Çok Dinlenen Yerli Sanatçılar’ listesinde Sibel Can’ı Ziynet Sali, Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastık takip ediyor. ‘En çok Dinlenen Yerli Albüm’ kategorisinin zirvesinde de Sibel Can’ın “Hayat” albümü yer alırken, Hayat’ı birçok sanatçının seslendirdiği, unutulmaz müzisyen Attila Özdemiroğlu’nun şarkıları ve Merve Özbey’in uzun zamandır listelerden inmeyen “Devran” albümü izliyor. ‘En Çok Dinlenen Yerli Single’ sıralamasının ilk üçünde Ziynet Sali - Kalbim Tatilde,Zehra - Cennetten Çiçek ve Ece Mumay - Galaksi var.

Son Kararı Annesi Veriyor!

Ebru Polat uzun süredir oturduğu evden taşındı.Annesiyle birlikte yaşayan Polat, yeni eviyle ilgili işlemlere annesi onay verdikten sonra başladı.

Sosyal medya paylaşımlarından da zaman zaman annesiyle diyaloglarını paylaşan ve hayranlarından büyük beğeni alan Ebru Polat; annemin onayı ve hayır duası olmadan adım atmam. Son karar her zaman annemin...” dedi.

The Mandalorian’da Geri Sayım!

İlk sezonu ile büyük beğeni alan The Mandalorian dizisinin yeni sezonundan fotoğraflar yayınlandı.

İlk sezonunda özellikle bebek yoda karakteri ile büyük ilgi gören dizinin 2. sezonunu izlemek için sabırsızlanan dizinin müdavimlerini mutlu edecek haber.

Dizinin yeni sezonundan yayınlanan yeni fotoğraflarda ilk sezonda gördüğümüz karakterlerle karşılaşıyoruz.Geçtiğimiz sene kasım ayında yayınlanan ve izleyenler tarafından oldukça beğenilen The Mandalorian, ilk sezonunda bizlere Disney'in "The Child" (Çocuk) olarak adlandırılmasını istediği ancak hayranların Baby Yoda (Bebek Yoda) olarak bilinen sevimli bir karakterle tanıştırmıştı.

Dizinin ikinci sezonunun başlamasında çok az bir süre kaldı ve Entertainment Weekly de dizinin ikinci sezonundan ilk fotoğrafları yayınladı. Emmy adayı dizinin yeni sezonu 30 Ekim tarihinde başlayacak ve birinci sezonun kaldığı yerden devam edecek.

Entertainment Weekly tarafından yayınlanan fotoğraflar, dizinin yeni sezonuyla ilgili çok fazla bilgi içermiyor. Yayınlanan fotoğraflarda Pedro Pascal tarafından canlandırılan Mando'yu, Far Cry 6'da da göreceğimiz Giancarlo Esposito'nun canlandırdığı Moff Gideon'ı, Gina Carano'nun canlandırdığı Cara Dune'u ve Carl Weathers tarafından canlandırılan Greef Karga'yı ve tabii ki Bebek Yoda'yı görüyoruz.