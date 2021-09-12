Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1442.15
ALTIN
487.41
DOLAR
8.4685
STERLİN
11.7047
EURO
9.9852
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...

Mehmet Bulun’dan hüzünlü bir aşk hikayesi

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve eğitimini bu yönde tamamlayıp zaman içerisinde eğitmen kimliğinin yanına sanatçı kimliğini de ekleyen Mehmet Bulun, ilk teklisi “Hüzünler”i müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Eylül 2021 Pazar 18:44
0 Okunma
Mehmet Bulun’dan hüzünlü bir aşk hikayesi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan şarkının iddialı aranjesinde ise Mehmet Bulun’a Emrah Demiralp eşlik etti.

Hiç bitmeyecekmiş gibi başlayan bir aşk hikayesine eşlik eden ayrılığın neticesinde kaleme alınan Hüzünler, aşk acısının verdiği o derin hüznü dinleyicisinin kalbinde hissettirecek.

İstanbul'un gözde semtlerinde çekilen klibin yönetmenliğini Olcay Dülger üstlenirken projeye ait fotoğraflar ise Uskan Uludoğan imzası taşıyor.

Mehmet Bulun’un yeni şarkısı “Hüzünler”, MB Müzik imzasıyla tüm dijital platformlarda ve klibi Mehmet Bulun Vevo kanalında yayında!

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 13.09.2021 11:45
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bulundan Hüzünlü Bir Aşk Hikayesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENAR MAHALLEDEN DOĞAN BİR BAŞARI HİKAYESİ
KENAR MAHALLEDEN DOĞAN BİR BAŞARI HİKAYESİ
SOKAĞIN ÇOCUKLARI'nda GENÇ BİR OYUNCU ATACAN AYTAN
SOKAĞIN ÇOCUKLARI'nda GENÇ BİR OYUNCU ATACAN AYTAN
DİZİ OYUNCUSU MERT ŞAHİN’e “ADANA TAŞKAPI” DİZİSİ TEKLİF EDİLDİ!
DİZİ OYUNCUSU MERT ŞAHİN’e “ADANA TAŞKAPI” DİZİSİ TEKLİF EDİLDİ!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans