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Mehmet Savcı "Nefretimsin" dedi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2021 Pazartesi 14:04
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Mehmet Savcı "Nefretimsin" dedi

Güçlü sesi ve yorumu ile sosyal medyanın büyük ilgisini çeken Mehmet Savcı'dan yeni single çalışması "Nefretimsin" tüm dijital platformlarda yerini aldı! 

Sözleri Ozan Toykun ile birlikte yazılan şarkının müziği yine Mehmet Savcı'ya ait. 

Düzenlemesini Hasan Ballı üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Görkem Ekici yer alıyor. 

Şarkının PR Çalışmalarını MüzikOnair'a emanet etti. 

MEHMET SAVCI KİMDİR 

1 Ocak 1997 Avusturya'da doğdu. Anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve Mesleğini Avustralya'da yaptı. Müzik eğitimini piyano üzerinden tamamladı. Kendini bildi bileli hep müzikle ilgileniyordu. Çalışmalarının ilk meyvesini "Hoşçakal Sevdiğim" adlı eserini yazıp, besteleyerek aldı. Sizlerden gördüğü alaka onu daha da cesaretlendirdi ve sonrasında sırayla "Altın Gibi" , "Ben Artık Yokum" , bu şarkıda Tuğçe Haşimoğlu da eşlik etti ve ortaya güzel bir düet çalışması çıktı. Kendi çalışmaları olan "Seni Arar Gözlerim" , "Soldu Güllerim" ve ardından çeşitli cover çalışmalarına imza attı. Şimdilerde ise son güncel çalışması olan "Nefretimsin" adlı eseri ile huzurlarınızda.

https://youtu.be/pW3Dhh-UWww

Haber : Sedat Sarıkaya 

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Mehmet Savcı Nefretimsin Dedi
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