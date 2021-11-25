Miss Tourism Universe 2021 yarışmasının en iyi Miss Best Body kraliçesi seçildi 

Haber : Hüseyin Uygur

Lübnan Beyrut’ta düzenlenen Miss Tourism Universe 2021 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Nevide Çiçek ülkemize güzel bir derece getirdi. En iyi MİSS Best Body unvanını getirdi doğuma büyüme İzmirli olan Nevide Çiçek aldığı bu dereceyle İzmir’in kızları güzel olur sözünü bir kez daha doğruladı. Nevide Çiçek Türkiye’yi gururlandıran isimlerden birisi haline geldi. En iyi fizik ve vücut unvanını Türkiye’ye getiren başarılı yarışmacı Nevide Çiçek Türkiye’nin doğal güzelleri arasında yer almakta.

Açıklamalarda bulunan Nevide Çiçek bu önemli ödülü kendisini layık gören jüri üyelerine teşekkürlerini iletti. Başarılarının devamı için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.