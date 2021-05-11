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Mustafa Akay, Sevenlerine Sürpriz Yaptı

Dramatik Tenor sesli müzisyen Mustafa Akay, tarzının dışında bir şarkı ile gündeme geliyor. En son "İhanet" şarkısı ile karşımıza çıkan Mustafa Akay, bu yeni şarkısı ile idialı olduğunu açıkladı.

Elif GÜNAY
Elif GÜNAY
11 Mayıs 2021 Salı 15:13
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Mustafa Akay, Sevenlerine Sürpriz Yaptı

İSTANBUL- 

29 senedir sahnelerde olan ve sahnesinde 80'li, 90'lı yılların Türkçe ve Yabancı şarkıları yorumlayan başarılı şarkıcı Mustafa Akay, yeni şarkısı için sona yaklaştı. Haziran ayı içerisinde sevenleriyle buluşturacağı sürpriz şarkısı için konuşan Akay, "Uzun süredir pandemiden dolayı zor süreçler geçirdik. Her nekadar evlerimizden canlı yayın bağlantıları ile konserler vermeye çalışsak da yıllardır alıştığımız o sahne ortamlarının sıcaklığına uzak düştük. Şimdi yine devam eden bu süreçte bir nebze de olsa şarkımla sevenlerimi buluşturmak istedim. Ne olursa olsun her şeyin başı sağlık. Herkese sağlıklı günler diliyorum" şeklinde konuştu. 

Müzik sektörüne 1 Albüm (LP), 3 Maxi single (EP), 5 Single (Tekli)si ve birçok klip çalışması sunmuş olan başarılı şarkıcı Mustafa Akay müzik sektörünün değerli isimlerinden biri...

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 12.05.2021 12:21
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80li90lı YıllarMustafa AkaySevenlerine Sürpriz Yaptıİhanet ş
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