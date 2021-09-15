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Mutfaktan sahneye İlayda’nın ‘Şeytan’ı yayında

Mutfaktan sahneye dönüşen hayat hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı İlayda Ayan, ilk teklisi “Şeytan”ı müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Eylül 2021 Çarşamba 16:09
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Mutfaktan sahneye İlayda’nın ‘Şeytan’ı yayında

HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz, müzik ve arenjesi Murat Yaprak’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Ferit Çetinkaya üstlendi.

Sektöre yeni teklisi “Şeytan” ile giriş yapan genç sanatçı yetenekleri ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Müzik sektörü dışında profesyonel olarak jimnastik ve bale yapan İlayda Ayan aynı zamanda 12 yıldır mutfakta olup, 6 yıldır gastronomi eğitimlerine devam ederek bu dalda ödüller almıştır. Genç sanatçı gastronomi eğitimine de halen devam ediyor.

İlayda Ayan’nın yeni projesi ''Şeytan'' tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Mutfaktan Sahneye İlaydanın Şeytanı Yayında
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