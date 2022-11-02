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Neshe’ye Bir Gecede İki Ödül 

İlk projesi “Hijo de la Noche” ile dünya çapında büyük ilgi gören şarkıcı Neshe, iki ödüle layık görüldü.

02 Kasım 2022 Çarşamba 14:34
Neshe’ye Bir Gecede İki Ödül 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri töreninde “En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı” ve 3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Şarkı”dallarında bir gece de iki  ödüle layık görüldü. Neshe, katıldığı törenlerde sahne performansı, dansları ve sempatisiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu. 
Geceye katılan sanatçılar, ‘’Neshe’yi dünya tanımalı’’ şeklinde yorumlar yaparak övgülerini dile getirdiler. Neshe uzun vadede ülkemizi yurtdışında temsil edecek önemli bir isim olacağını adeta kanıtlıyor. Yeni müzik çalışmaları için yabancı prodüktörlerle çalışan Neshe, sürpriz şarkılarıyla yeniden hayranlarının karşısında olacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hijo De La NocheNeshe
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