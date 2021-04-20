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NS Sposa 2021 yılı modellerini tanıttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 16:21
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NS Sposa 2021 yılı modellerini tanıttı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kadınları en özel günlerinde mutlu eden NS Sposa, 2021 yılında da geleneksel modelleri günümüze adapte ederek ışıltılı bir tarz sunuyor.

Bahar aylarının gelmesiyle, sevdikleriyle mutlu yarınlara adım atacak kadınlara birbirinden göz alıcı gelinlik sunan NS Sposa'da bohem, sade gibi modeller bu yıl da dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde de olduğu gibi 2021 yılında da vazgeçilmezler arasında yer alan dantel kumaşlar, çeşitlilik ve farklı modellerle kullanılabilme imkanı yaratmasıyla ön planda yer alıyor. En özel günlerinde zarif ve kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adaylarının gelinliklerine  dantel ile hareket kazandırılıyor.

Çiçek detayları, gelinlikte muhteşem bir etki bırakırken, mutluluğa adım atan kadınların sadelik tutkusuna da cevap veriyor.

Ayrıca koleksiyonundaki birbirinden hoş abiye modelleriyle de özel günler için kadınların yardımına koşan NS Sposa, İstanbul ve Adana mağazalarının yanında internet satışlarıyla da hizmet veriyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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NS Sposa 2021 Yılı Modellerini Tanıttı
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