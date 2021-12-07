Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,948.42
ALTIN
786.19
DOLAR
13.70
STERLİN
18.21
EURO
15.48
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli...
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...

QUALITY OF MAGAZINE GECESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

QUALITY OF MAGAZİNE'IN YENİ YIL DAVETİNDE SÜRPRİZLER SÜRPRİZLERİ KOVALADI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2021 Salı 11:28
0 Okunma
QUALITY OF MAGAZINE GECESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

DİNÇER KARACALAR

Türkiye'nin en köklü cemiyet ve magazin dergilerinden Quality of Magazine'in eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Cahide Palazzo'da gerçekleşen yeni yıl daveti yıldızlar geçidine dönüştü.

İş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının enlerini bir araya getiren ''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'' derginin genel yayın yönetmeni usta gazeteci Salih Keçeci’nin açılış konuşması ile başlarken, sunucular Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu gecenin açılışında yaptıkları koreografik dans şovları ile Cahide Palazzo'yu dolduranları kendilerine hayran bıraktılar. 

Geceye katkı sunan sponsorlara teşekkür plaketlerinin takdimi ile devam eden davette, Babylon Town Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balcı plaketini Nadir Güllü’den, Grand Müzik Yönetim

 Kurulu Başkanı Hayrettin Güneş plaketini Gizem Özdilli’den, YKT Filo Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi Sema Ceylan plaketini Ali Ağaoğlu’ndan, Cahide Palazzo sahiplerinden İzzet Çapa ve Genel Müdürü Barış Demirtaş da plaketini Salih Keçeci’den aldılar.

CATWALK'TA BABA YÜRÜYÜŞ...

DEMET AKBAĞ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ...

Plaket takdiminin ardından Cahide Show Grubu'nun eşsiz gösterileri ile renklenen muhteşem etkinlik, sahnede kesilen yeni yıl pastası ise taçlandı. Pelit tarafından özel olarak hazırlanan

 pastayı hep birlikte keserek 2022'ye dair dilekler dileyen ünlü simalardan Demet Akbağ'ın pastanın önüne yatarak objektiflere poz vermesi herkese tebessüm ettirdi. Daha sonra çiftler halinde catwalk yürüyüşü yaparak yeni yıl eğlencesini mini bir defileye çeviren

 magazin dünyasının ünlüleri, podyum yürüyüşleri ile davetlilerden tam not alırken, Orhan Gencebay ve Oya Başar'ın catwalk yürüyüşü dakikalarca ayakta alkışlandı.

ÇOK QUALITY HAREKETLER BUNLAR...

Şıklık ve zarafet yarışının yanı sıra iyilikte de birbirleri ile yarışan Quality of Magazine gecesinin seçkin davetlileri, sanatçı Akın Ekici tarafından geliri TESYEV'e bağışlanmak üzere

 gecede satışa çıkarılan eserleri almak için kıyasıya rekabet ettiler. Bir yeni yıl eğlencesi olmanın yanı sıra engelli bireyler için de umut olmayı başaran muhteşem davette;

Ali Ağaoğlu, Erkan Kork, Yalçın Şahin, Süleyman Orakçıoğlu ve Erkan Özkan gibi iş dünyasının ünlü isimleri, sanat eserlerini satın alarak TESYEV'e toplamda 125 bin Türk Lirası bağışladılar.

CAHİDE PALAZZO'DA KIRILMASI GÜÇ REKOR

Finalde ünlü sanatçılar Niran Ünsal, Fatih Ürek, Nihan Akın, Burçin Birben, Umut Akyürek, Faruk Tuncel, Ayhan Aşan, Elif Karlı, Ahmet Selçuk İlkan ve Grand Müzik Sanatçısı Mustafa Yılmaz; Serkan Kaya Orkestrası ile sahne aldılar. Sanatçıların performansıyla coşan Cahide Palazzo, Quality of Magazine gecesinde sektörde kırılması zor bir rekora imza attılar. Muhteşem gece sanatçı Niran Ünsal'ın seyirlik davul şovu ile noktalandı.

Anahtar Kelimeler:
QUALITY OF MAGAZINE GECESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslı, sadeliğini konuşturacak...
Aslı, sadeliğini konuşturacak...
Arabesk Fantazi Müziğine Yeni Bir Soluk: Ertan İşbilir !
Arabesk Fantazi Müziğine Yeni Bir Soluk: Ertan İşbilir !
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans