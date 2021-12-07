QUALITY OF MAGAZINE GECESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ

DİNÇER KARACALAR

Türkiye'nin en köklü cemiyet ve magazin dergilerinden Quality of Magazine'in eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Cahide Palazzo'da gerçekleşen yeni yıl daveti yıldızlar geçidine dönüştü.

İş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının enlerini bir araya getiren ''Quality Of Magazine Yeni Yıl Daveti'' derginin genel yayın yönetmeni usta gazeteci Salih Keçeci’nin açılış konuşması ile başlarken, sunucular Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu gecenin açılışında yaptıkları koreografik dans şovları ile Cahide Palazzo'yu dolduranları kendilerine hayran bıraktılar.

Geceye katkı sunan sponsorlara teşekkür plaketlerinin takdimi ile devam eden davette, Babylon Town Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balcı plaketini Nadir Güllü’den, Grand Müzik Yönetim

Kurulu Başkanı Hayrettin Güneş plaketini Gizem Özdilli’den, YKT Filo Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi Sema Ceylan plaketini Ali Ağaoğlu’ndan, Cahide Palazzo sahiplerinden İzzet Çapa ve Genel Müdürü Barış Demirtaş da plaketini Salih Keçeci’den aldılar.

CATWALK'TA BABA YÜRÜYÜŞ...

DEMET AKBAĞ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ...

Plaket takdiminin ardından Cahide Show Grubu'nun eşsiz gösterileri ile renklenen muhteşem etkinlik, sahnede kesilen yeni yıl pastası ise taçlandı. Pelit tarafından özel olarak hazırlanan

pastayı hep birlikte keserek 2022'ye dair dilekler dileyen ünlü simalardan Demet Akbağ'ın pastanın önüne yatarak objektiflere poz vermesi herkese tebessüm ettirdi. Daha sonra çiftler halinde catwalk yürüyüşü yaparak yeni yıl eğlencesini mini bir defileye çeviren

magazin dünyasının ünlüleri, podyum yürüyüşleri ile davetlilerden tam not alırken, Orhan Gencebay ve Oya Başar'ın catwalk yürüyüşü dakikalarca ayakta alkışlandı.

ÇOK QUALITY HAREKETLER BUNLAR...

Şıklık ve zarafet yarışının yanı sıra iyilikte de birbirleri ile yarışan Quality of Magazine gecesinin seçkin davetlileri, sanatçı Akın Ekici tarafından geliri TESYEV'e bağışlanmak üzere

gecede satışa çıkarılan eserleri almak için kıyasıya rekabet ettiler. Bir yeni yıl eğlencesi olmanın yanı sıra engelli bireyler için de umut olmayı başaran muhteşem davette;

Ali Ağaoğlu, Erkan Kork, Yalçın Şahin, Süleyman Orakçıoğlu ve Erkan Özkan gibi iş dünyasının ünlü isimleri, sanat eserlerini satın alarak TESYEV'e toplamda 125 bin Türk Lirası bağışladılar.

CAHİDE PALAZZO'DA KIRILMASI GÜÇ REKOR

Finalde ünlü sanatçılar Niran Ünsal, Fatih Ürek, Nihan Akın, Burçin Birben, Umut Akyürek, Faruk Tuncel, Ayhan Aşan, Elif Karlı, Ahmet Selçuk İlkan ve Grand Müzik Sanatçısı Mustafa Yılmaz; Serkan Kaya Orkestrası ile sahne aldılar. Sanatçıların performansıyla coşan Cahide Palazzo, Quality of Magazine gecesinde sektörde kırılması zor bir rekora imza attılar. Muhteşem gece sanatçı Niran Ünsal'ın seyirlik davul şovu ile noktalandı.