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Rihanna ve Jay-Z’den onayı aldı

2008 yılından bu yana çıkardığı single’lar ve yaptığı remikslerle dünyaca ünlü yıldızların da dikkatini çeken Nurettin Çolak, çok ses getirecek yepyeni bir çalışmaya imza attı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Mart 2021 Çarşamba 16:44
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Rihanna ve Jay-Z’den onayı aldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Rihanna’nın 2007 yılında Jay-Z prodüktörlüğünde çıkardığı “Umbrella” şarkısını cover’layan Çolak, çalışma için her iki yıldızdan da onay aldı. Rihanna ve Jay-Z, hayran kaldıkları Çolak’a övgüler yağdırdı. “Umbrella”, 22 Şubat'ta Amerika’nın en büyük plak şirketlerinden Ultra Music tarafından müzikseverlere sunulacak.

Trance müziğin yanı sıra progressive house ve progressive trance türlerinde de remiksler yapan Nurettin Çolak, ilk single’ı “Nevermind-Progrez Music”i yayınladığı 2008 yılından bu yana müzik dünyasında çok ses getiren işlere imza attı. Ajda Pekkan’dan Ozan Çolakoğlu’na, Serdar Ortaç’tan Hande Yener’e Türk popunun dev isimleriyle çalışan başarılı prodüktörün çalışmaları yurtdışında da yankı uyandırdı. Aralarında Hardwell, David Guetta, Nicky Romero, Tiesto ve Armin van Buuren’in de yer aldığı çok sayıda yıldız isim, Nurettin Çolak’ın şarkılarını partilerinde ve radyo programlarında çaldı, albümlerinde yer verdi.


İKİSİ DE ÇOK BEĞENDİ

Ünlü DJ Armin van Buuren’in “Türkiye’den tanıdığım çok iyi bir prodüktör” dediği Nurettin Çolak, şimdi çok iddialı bir çalışmayla müzikseverlerin karşısında. Çolak, Rihanna’nın 2007 yılında Jay-Z prodüktörlüğünde hazırladığı “Umbrella” şarkısını cover’ladı. Bu yeni versiyon için önce Rihanna ve Jay-Z’den onay alındı. Her iki yıldız da çalışmayı çok beğendi ve övgü dolu yorumlarda bulundu. Jay-Z’nin “Bu şarkı bir an önce dinleyicilerle buluşmalı” diyerek anında onay verdiği “Umbrella”, 22 Şubat Pazartesi günü Amerika’nın en büyük plak şirketlerinden Ultra Music tarafından yayınlanacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
RihannaJayzSingleNurettin çolak
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