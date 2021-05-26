Sarah Haderi müzik dünyasına hazır

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul’da beş restoranı bulunan ve altıncı mekanını açmaya hazırlanan Arnavut iş kadını Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu single projesini sonunda hayata geçirdi. Aranjör Mert Aydın’la işbirliği yapan Haderi, 90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran bir şarkıyı cover’ladı.



KAMPA GİRDİ



Sarah Haderi, single’ını yayınlamadan önce kampa girdi. Etkileyici sesinin yanı sıra görüntüsüyle de müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Haderi, kendini profesyonel ellere emanet etti.Çok yakında yayınlayacağı ilk single’ı ve yenilediği imajıyla müzikseverlerin karşısında olacak.