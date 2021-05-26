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Sarah Haderi müzik dünyasına hazır

Uzun süredir İstanbul’da yaşayan müzik tutkunu iş kadını Sarah Haderi, ilk single’ını çıkarmak için gün sayıyor. Mert Aydın’ın aranjörlüğünde hazırladığı şarkıyı çok yakında yayınlayacak olan Haderi, müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak için imajını da yeniledi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:26
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Sarah Haderi müzik dünyasına hazır

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul’da beş restoranı bulunan ve altıncı mekanını açmaya hazırlanan Arnavut iş kadını Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu single projesini sonunda hayata geçirdi. Aranjör Mert Aydın’la işbirliği yapan Haderi, 90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran bir şarkıyı cover’ladı.


KAMPA GİRDİ


Sarah Haderi, single’ını yayınlamadan önce kampa girdi. Etkileyici sesinin yanı sıra görüntüsüyle de müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Haderi, kendini profesyonel ellere emanet etti.Çok yakında yayınlayacağı ilk single’ı ve yenilediği imajıyla müzikseverlerin karşısında olacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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