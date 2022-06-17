Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.502,01
ALTIN
1.026,63
DOLAR
17,30
STERLİN
21,29
EURO
18,19
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma görevlisi...
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

Sazlı sözlü açılış yaptılar

Ankaralı iş insanı fizik tedavi uzmanı Dr. Alper Yalçın, başkent merkezli emlak ve gayrimenkul firması “Dr.Alp Gayrimenkul” Bodrum şubesini açtı. Bodrum’da binden fazla yazlık konuk inşaatlarını devam ettiren Dr. Alper Yalçın açılış günü Bodrumlulara Türk halk müziğinin güçlü sesi Mustafa Özarslan konseri organize etti. Grup Çığ ile birlikte konser veren Mustafa Özarslan sevilen türkülerle hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
17 Haziran 2022 Cuma 14:56
Sazlı sözlü açılış yaptılar

HABER. DİNÇER KARACALAR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurt içindeki yatırımcılara yönelik konut projeleri üreten Ankara merkezli “Dr.Alp Gayrimenkul” Bodrum’da şube açtı. Bodrum ve çevresinde bin adet konut üreten ve inşaatları devam eden projeleri ile dikkat çeken firma sahibi Dr. Alper Yalçın aynı zamanda fizik tedavi uzmanı olarak da tanınıyor. 25 yıldır konut sektöründe faaliyet gösteren Dr. Alper Yalçın, Bodrum şubesinin açılışını konser etkinliği ile kutladı. Grup Çığ ile sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan’nın konseri Bodrumlular tarafından ilgi ile izlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta sevilen türküleri seslendiren Mustafa Özarslan dinleyenlere müzik ziyafeti çekti. “Dr.Alp Gayrimenkul” ile ilgili konuşan firma sahibi Dr. Alper Yalçın “Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’den yatırımcıya Bodrum ve Ankara’da gayrimenkul satışları yaptık. Bodrum eğlence merkezli bir yer ancak gayrimenkul yatırımı olarak da ilgi görüyor ve daha da büyüyor” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dr. Alper YalçınMustafa ÖzarslanDr.Alp Gayrimenkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davit Doğan, Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur ‘un şarkısını coverladı!
Davit Doğan, Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur ‘un şarkısını coverladı!
Dermatolog Dr. Ali Şahan başkentte klinik açtı
Dermatolog Dr. Ali Şahan başkentte klinik açtı
İhanete uğradı!
İhanete uğradı!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans