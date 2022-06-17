Sazlı sözlü açılış yaptılar

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurt içindeki yatırımcılara yönelik konut projeleri üreten Ankara merkezli “Dr.Alp Gayrimenkul” Bodrum’da şube açtı. Bodrum ve çevresinde bin adet konut üreten ve inşaatları devam eden projeleri ile dikkat çeken firma sahibi Dr. Alper Yalçın aynı zamanda fizik tedavi uzmanı olarak da tanınıyor. 25 yıldır konut sektöründe faaliyet gösteren Dr. Alper Yalçın, Bodrum şubesinin açılışını konser etkinliği ile kutladı. Grup Çığ ile sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan’nın konseri Bodrumlular tarafından ilgi ile izlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta sevilen türküleri seslendiren Mustafa Özarslan dinleyenlere müzik ziyafeti çekti. “Dr.Alp Gayrimenkul” ile ilgili konuşan firma sahibi Dr. Alper Yalçın “Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’den yatırımcıya Bodrum ve Ankara’da gayrimenkul satışları yaptık. Bodrum eğlence merkezli bir yer ancak gayrimenkul yatırımı olarak da ilgi görüyor ve daha da büyüyor” dedi.