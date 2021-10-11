Şebnem Tovuzlu sesiyle ve güzelliğiyle büyüledi

DİNÇER KARACALAR

Azerbaycan’da ve Türkiye'de güçlü sesine eşlik eden güzelliğiyle ve yorumuyla her projesinde dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı Şebnem Tovuzlu'nun yeni projesi “Nifret” tüm platformlarda yayında.

Sözü ve müziği Rəhman Allahverdiyev'e ait olan şarkının iddialı aranjesinde ise İsmayıl Əlizadə imzası var.

Son dönemlerde Türkiye'de verdiği konserlerle ve başarılı sahne performanslarıyla büyüleyen Şebnem Tovuzlu'nun yeni projesinin klibi de kısa sürede ilgi çekti.

Azerbaycan'da ciddi izlenme ve tıklanma sayılarına imza atan başarılı sanatçı; 2018 senesinde ünlü sanatçı Ekin ile yaptığı düetin ardından yine aynı sene ''Hastayım'' isimli albümünü müzikseverler ile buluşturmuş daha sonra

“Unutmadın mı?” adlı şarkısı ile tekrar müzik listelerinde yer almış ve başarılı çıkışını sürdürmüştür.

Şebnem Tovuzlu'nun yeni projesi “Nifret” Türkiye'nin en güçlü yapım şirketlerinden Wediacorp Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.