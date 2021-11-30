Sedat SARIKAYA'DAN MAGAZİN KÖŞESİ

Gülşen sahnesine 62 bin liralık kıyafetle çıktı!

Her yaptığı ve giydikleri olay olan güzel pop sanatçılarından Gülşen, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Gülşen'in üzerindeki sahne kıyafeti Balmain marka ceketi 30 bin, taytı ise 20 bin TL değerinde.Bottega Veneta marka ayakkabılarının fiyatı ise 12 bin TL... Gülşen konser günü sahne kıyafeti için toplamda 62 bin TL harcadı.

Sahnede sevilen şarkılarını bir bir söyleyen Gülşen fotoğrafçsına poz vermeyi ihmal etmedi ve sahne kıyafeti ile en çok konuşulan isimler arasına yine girmeyi başardı.

Chloe Loughnan, bornozlu yatak pozunu paylaştı

Eski eşi Serdar Ortaç'la nafaka yüzünden sık sık gündeme gelen İrlandalı model Chloe Loughnan, İstanbul'a geldiğinden beri dikkat çeken paylaşımlara imza atıyor. Instagram'dan bornozlu yatak pozunu paylaşan Loughnan'a beğeni yağdı.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da dikkat çeken pozlar paylaşıyor. Turuncu bikinisiyle aynada selfie yapan Chloe Loughnan, bu defa bornozla poz verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazdı.

Murat Kekilli Denizli'de SMA hastaları için sahne aldı

Denizli’de Yatağan Gönül Birliği Platformu ve Hacıkurtlar Derneği tarafından organize edilen SMA Farkındalık Gecesi’nde ünlü sanatçı Murat Kekilli, sahne aldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gecede SMA hastası çocuklar için yaklaşık 100 bin liralık yardım toplandı.

Denizli’de Yatağan Gönül Birliği Platformu ve Hacıkurtlar Derneği tarafından SMA Farkındalık Gecesi düzenlendi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gecede ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne aldı. Salonun büyük çoğunluğunun dolduğu gecede açık arttırma ile Yatağan Palası ve akülü çocuk arabası satıldı. Yatağan Palasını 20 bin lira ile Öz Silahtaroğlu Şirketler Grubu Başkanı Bülent Özcan Özsilahtaroğlu alırken, akülü çocuk arabasını açık arttırma ile Denizli Yörükler Derneği İl Beyi Ali Şimşek tarafından alındı. KEKİLLİ ÜCRETSİZ SAHNE ALDI Açık arttırmada toplanan 26 bin lira SMA hastası Sare bebeğe bağışlanırken, Murat Kekilli’nin konseri ücretsiz verdiği öğrenildi. Organizasyon komitesi gecenin tüm giderlerini karşılarken, açık arttırma ve davetiye bedelleriyle toplamda 100 bin liralık bir yardım toplandığını belirtildi. Gecede Murat Kekilli, muhteşem performansıyla geceye katılanları coşturdu.