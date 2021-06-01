Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ferhat Göçer: Altı Kez Gerçekten Aşık Oldum

Ferhat Göçer, kısa bir süre önce yayımladığı 13.albümü ‘Bana Aşkı Anlat’ı, pandemide müzik sektörünü ve özel hayatına ilişkin merak edilenleri Posta’dan Alev Gürsoy’a anlattı.

Pandemide derin yara alan müzik sektörü ve ekonomik zorluklar içerisine giren müzisyenler hakkında konuşan Göçer, ”Her iki tarafta da büyük üzüntüler yaşadım. Başkan vekili olarak yöneticilik yaptığım MSG ve POPSAV’da, bu süreçte maddi sıkıntıda olan bütün meslektaşlarımız için kaynaklar yaratmak için mücadele verdik. Ekonomik yardımlar yaptık. Bulduğumuz yardımlarla ödeyemedikleri doğalgaz, elektrik ve hastane faturalarını ödemelerine yardımcı olduk.” dedi.

Aşk hayatına ilişkin itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı, ”Hayatımda altı kez gerçekten aşık oldum. Aşk; insan vücudundaki tüm hormonların tavan yaptığı, ruhtaki tam bir fırtına halidir. Aşk dizginlenmesi gereken vahşi bir attır. Neyle dizginlenmesi gerekiyor? Sevgiyle, hoşgörüyle, saygıyla… Aksi halde kontrolden çıkmış vahşi bir atın üstündeyseniz, bu belirsizlikte her türlü tatsız sonuç da muhtemeldir.” açıklamasıyla dikkat çekti.

DJ Nilbuse Yılmaz’ın Yeni Parçası Yolda!

Medya sponsorluk hizmeti için Müzikonair ile çalışan, uluslararası alanda faaliyet gösteren DJ Nilbuse Yılmaz, yeni parçasının müjdesini verdi.

Müzikonair, destek verdiği sanatçı ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kez uluslararası DJ olan Nilbuse Yılmaz’ın medya sponsorluğunu Müzikonair üstlendi.

Bu zamana kadar birçok ülke ve özel partilerde tercih edilen Nilbuse Yılmaz, yeni bir parça çıkarmak için kolları sıvadı. Başarılı DJ’in ses getirecek yeni çalışması, şimdiden heyecan yarattı. Yakında paylaşılacak detaylar için sitemizi takip edebilirsiniz.