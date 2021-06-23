SEDAT SARIKAYA'NIN KALEMİNDEN ÇAĞRI KAYMAK YENİ ŞARKISI "DÜNYA" İLE 2021 YAZINA DAMGASINI VURACAK

BAŞARILI MÜZİK ADAMLARI "DÜNYA" İÇİN BİR ARADA

Çağrı Kaymak’ın yepyeni single çalışması “Dünya” 2 Temmuz’da Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında!

"Yağmurları Durdurum Ben" diyerek 100 milyon dinlenme rakamlarına ulaşan Çağrı Kaymak, beste ve prodüktörlüğünü Murat Güneş’in, müzik direktörlüğü ve aranjesini Asil Gök’ün, süpervizörlüğünü Habil Ceyhan'ın, klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen'in üstlendiği "Dünya" isimli yeni single çalışmasını Avrupa Müzik etiketi ile yayınlamaya hazırlanıyor.

PANDEMİDE AŞK BAŞKADIR

Pandemi döneminde birbirinden habersiz bir şekilde yan yana binalarda hayatlarını yaşayan iki gencin bir araya gelme hikâyesini, film gibi bir kurgu ve iddialı sahneleriyle seyircinin beğenisine sunan video klipte evde geçen 4 ayrı mevsim işleniyor. Rus model Mila Swiss ve Çağrı Kaymak’ın klipteki uyumları ise seyirciden tam not alacak nitelikte.

“Dünya” 2 Temmuz’da Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Haber Sedat Sarıkaya