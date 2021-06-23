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SEDAT SARIKAYA'NIN KALEMİNDEN ÇAĞRI KAYMAK YENİ ŞARKISI "DÜNYA" İLE 2021 YAZINA DAMGASINI VURACAK

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 15:52
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SEDAT SARIKAYA'NIN KALEMİNDEN ÇAĞRI KAYMAK YENİ ŞARKISI "DÜNYA" İLE 2021 YAZINA DAMGASINI VURACAK

BAŞARILI MÜZİK ADAMLARI "DÜNYA" İÇİN  BİR ARADA 

Çağrı Kaymak’ın yepyeni single çalışması “Dünya” 2 Temmuz’da Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında!

"Yağmurları Durdurum Ben" diyerek 100 milyon dinlenme rakamlarına ulaşan Çağrı Kaymak, beste ve  prodüktörlüğünü Murat Güneş’in, müzik direktörlüğü ve aranjesini Asil Gök’ün, süpervizörlüğünü Habil Ceyhan'ın, klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen'in üstlendiği "Dünya" isimli yeni single çalışmasını Avrupa Müzik etiketi ile yayınlamaya hazırlanıyor.

PANDEMİDE AŞK BAŞKADIR 

Pandemi döneminde birbirinden habersiz bir şekilde yan yana binalarda hayatlarını yaşayan iki gencin bir araya gelme hikâyesini, film gibi bir kurgu ve iddialı sahneleriyle seyircinin beğenisine sunan video klipte evde geçen 4 ayrı mevsim işleniyor. Rus model Mila Swiss ve Çağrı Kaymak’ın klipteki uyumları ise seyirciden tam not alacak nitelikte.

“Dünya” 2 Temmuz’da Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Haber Sedat Sarıkaya

Son Güncelleme: 23.06.2021 15:54
Anahtar Kelimeler:
Çağrı KaymakDünya
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