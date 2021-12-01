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Serdem Coşkun’a Rihanna stili

Serdem Coşkun 5 yıl sonra müziğe döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:59
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Serdem Coşkun’a Rihanna stili

DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Serdem Coşkun, 5 yıl süren suskunluğunu “Benden Sana Gelsin (Baba Müslüm)” ile bozdu. Başarılı sanatçı, şarkının klibinde Rihanna tasarımı bir tulumla kamera karşısına geçti.


Serdem Coşkun, 5 yıl aradan sonra iddialı bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait “Benden Sana Gelsin (Baba Müslüm)” adlı çalışmayı dijital platformlarda beğeniye sundu. Single, Too Production etiketiyle yayınlandı.

SÖZ VE MÜZİĞİNE DE İMZA ATTI

Prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan ve Enes Yıldırım’ın üstlendiği, düzenlemesini ise Uğur Balcı’nın yaptığı “Benden Sana Gelsin (Baba Müslüm)” şarkısının klibi, Umut Kumral Devecioğlu’nun yönetmenliğinde çekildi. Serdem Coşkun klibe tarzıyla damgasını vurdu. 

RİHANNA TASARIMI

Serdem Coşkun, klip çekimlerinde dünyaca ünlü Barbadoslu yıldız Rihanna’nın River Island markası için tasarladığı bir tulumla kamera karşısına geçti. Kalabalık bir dansçı ekibinin eşlik ettiği Coşkun, danstaki hünerlerini de sergiledi. Netd Müzik’te yayına giren klip büyük beğeni topladı. Sevenleri, çok özledikleri Serdem Coşkun’u ‘like’ ve yorum yağmuruna tuttu.

Anahtar Kelimeler:
Serdem Coşkuna Rihanna Stili
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