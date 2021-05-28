Seren Serengil Hadise’ye Tazminat Ödeyecek!

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Hadise’nin Bodrum’da işlettiği La Plaj isimli mekanın icralık olduğu öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcının bir süre önce gündeme gelen konuya ilişkin yorumlarda bulunan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na açtığı tazminat davasında karar verildi.

2018 yılında Bodrum’da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da magazin gündeminde bir hayli gündem olmuştu.

Yapılan magazin programlarında ‘Hadise’ye haciz şoku’, ‘Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor” gibi farklı başlıklardaki haberlerle değerlendirilmişti.

Hadise’ye Tazminat Ödeyecekler

Hadise, konuyla ilgili Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’na dava açmıştı. Tarafların vekilleri ile gerçekleşen duruşmada Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in vekilleri, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise Açıkgöz’ün haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne Serengil ve Semercioğlu’nun ünlü şarkıcıya 8 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.