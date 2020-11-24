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Seren Serengil ve Selin Ciğerci  Arasında Sular Durulmuyor!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2020 Salı 12:33
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Seren Serengil ve Selin Ciğerci  Arasında Sular Durulmuyor!

HABER: ASLAN SAYIM

Gündemden düşmeyen konular ile bir haftadır Beyaz Tv de Seren Serengil konuyu ele alınca olaylar karıştı. Öncelikle şunu belirmek isterim ki Seren Serengil LGBT düşmanı olmadığını bir çok arkadaşının ve sevenlerinin de Lgbt olduğunu canlı yayında belirtti. Konuyu saptırarak Seren Serengil üstünden prim yapmaya çalışan bir çok trans birey bence komik duruma düştüler. Bir yandan Selin Ciğercinin düşmanları oldukça fazla olduğu ortaya çıktı. Bu bireylerde Lgbt olması zaten konuyu ortaya koyuyor! Cinsiyetçilik değil! Asıl konu! bu konuyu farklı algılayanları anlamış değilim. Tabi herkes kendini tanıtmak için uğraşıyor :) Selin Ciğerci’nin yapmış olduğu yanlışlar bir kadına bıçaklı saldırı, yine başka bir kadına sözlü saldırı ve hakaret, bir çok fenomenin önünü kesmesi, Seda Sayan’nın dediği gibi ‘’Herkes Kalbinin Ekmeğini Yer’’ yer de önüne geçenler işini bozanlar olursa ortada ne ekmek kalır be kalp! Selin Ciğerci de Murat Övüc gibi düşüşte bence bu kadar ünlü olmanın bedeli bu! Bir anda fenomen olanlar için tavsiyem şu Ağzınızdan çıkanı önce  kulağınız duysun! Sadece işiniz ile ilerleyin! Dikkat çekmek için büyük cümlerler kurmayın!  Hep dikkat etmelisiniz siz ünlü değilsiniz fenomensiniz! Anlık popülerlik yaşıyorsunuz. Tabi bu isimler popülerliğini yaptıkları işleri ile üne de çevirebilirler. 

Seren hanımın anlatmak istedi konu Cinsiyetçilik değil! 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Ve Selin Ciğerci  Arasında Sular DurulmuyorAslan Sayım
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