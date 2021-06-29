Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 39
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1360
ALTIN
493.503
DOLAR
8.7342
STERLİN
12.0606
EURO
10.3901
Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak
Hazine'ye ait 17 adet...
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı
2021 Yılı Proje ve...
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt...
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...

Sevda Yüklü Şarkılar Albümünde '' Tuğçe Kandemir '' Sürprizi '' Kahverengi Gözlerin ''

Selahattin Sarıkaya anısına hazırlanan ve içerisinde 14 farklı sanatçının 10 farklı Selahattin Sarıkaya eseri seslendirdiği albümde Tuğçe Kandemir ' de daha önce Muazzez Ersoy ve Mustafa Keser tarafından hafızalara kazınan " Kahverengi Gözlerin " eserini kendine has yorumuyla sevenleriyle buluşturdu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Haziran 2021 Salı 16:57
0 Okunma
Sevda Yüklü Şarkılar Albümünde '' Tuğçe Kandemir '' Sürprizi '' Kahverengi Gözlerin ''

HABER: SEDAT SARIKAYA

 Sözü Mustafa İlhan Geçer ' e , müziği Selahattin Sarıkaya ' ya ait olan parçanın aranjörlüğünüyse son dönemin yükselen isimlerinden Yiğit Mahzuni üstlendi parçanın masteringiniyse Güven Ersoysal yaptı.

 Albümde Tuğçe Kandemir dışında Zorbey & Elbi , Merve Deniz & Can Oflaz , Mert Tunçmakas , Melek Mosso , Maryjane , Işıl Ayman , Eda Baba , Ceren Gündoğdu & Yasir Miy , Burçin & Çağan Şengül yer alıyor.

Albümdeki 10 şarkıdan 8 ' inin hem sözü ve müziği Selahattin Sarıkaya imzası taşırken 2 şarkısının'da müziği Sarıkaya ' ya ait.

 Cemile Sarıkaya projesi olan ve Toro Music & Production etiketiyle yayınlanan " Sevda Yüklü Şarkılar " albümü 18 Haziran Cuma günü itibariyle Toro Music & Production Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sevda Yüklü ŞarkılarTuğçe KandemirKahverengi Gözlerin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERVER SAĞDIÇ DİA İLE TÜM PLATFORMLARDA! 
SERVER SAĞDIÇ DİA İLE TÜM PLATFORMLARDA! 
Ada Demir'den Hande Yener'li doğum günü kutlaması 
Ada Demir'den Hande Yener'li doğum günü kutlaması 
Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşağına" uygun yepyeni bir cover daha geldi.
Cover kraliçesi Çağla'dan "Z  Kuşağına" uygun yepyeni bir cover daha geldi.
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans