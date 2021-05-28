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Sıla ve İlker Kaleli’den Aşk İlanı!

Sıla ve İlker Kaleli hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 14:14
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Sıla ve İlker Kaleli’den Aşk İlanı!

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Sıla ve İlker Kaleli hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu. İkili, sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak paylaştıkları romantik fotoğraflarıyla aşklarını ilan etti.

Ünlü şarkıcı Sıla, bir süredir ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadıklarına ilişkin haberlerle gündeme geliyordu. Son olarak ünlü şef Hazer Amani’den ayrılan ünlü şarkıcı, İlker Kaleli ile yepyeni bir aşka yelken açtığını takipçileriyle paylaştı.

İlker Kaleli: Gelirmiş… Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine… Bilmediğim, canımdan can bir yere…

Sıla: Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şilaİlker KaleliAşk İlanıSedat Sarıkaya
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