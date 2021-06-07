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Simge'yi kıskandıran albüm...

Farklı ses rengiyle olduğu kadar söylediği şarkılarla müzik severlerin dikkatlerini üzerine çeken pop müziğin yeni idolü Cem Bekar geçen hafta çıkardığı Sezen Aksu şarkısından oluşan “Yolculuk” isimli albümü ile kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Haziran 2021 Pazartesi 10:41
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Simge'yi kıskandıran albüm...

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı 15 şarkının sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası bulunan “Yolculuk” adını verdiği albümüne gelen güzel yorumlara çok mutlu olduğunu söyleyen Cem Bekar’a, son olarak sosyal medya hesabından Simge Sağın albümü çok kıskandığını belirleyerek, övgüler yağdırdı. 

Cem Bakar dinliyorum. O kadar güzel ki… Albümün tamamını dinleyip delirdim. Tam o çocukluğumdaki uzun yol albümleri gibi. İçinde o kadar sevdiğim şarkılar var ki… Kıskandım vallahi!” notuyla paylaşan Simge, Sezen Aksu'ya da, 'Teşekkürler Minik Serçem' diyerek, favori şarkısının da “Bir Süre Düşmanız” olduğunu söyledi.

Geçen hafta müzik severlerle buluşan 15 ayrı Sezen Aksu şarkısından oluşan Cem Bekar “Yolculuk” albümü müzik marketlerde en çok satan albüm olurken dijital platformlarda şarkıları en çok paylaşılan sanatçı oldu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
SimgeÖzgür ArasSezen AksuCem Bekar
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