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Sinan Güngör’ün Yeni Şarkısı ‘Şu Dağlar Kömürdendir’ Yayında!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Kasım 2021 Pazartesi 10:18
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Sinan Güngör’ün Yeni Şarkısı ‘Şu Dağlar Kömürdendir’ Yayında!

ASLAN SAYIM

Sinan Güngör’ün yeni tekli çalışması Şu Dağlar Kömürdendir Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.Sevilen Türküleriyle kendine has yorumu ile adından bahsettiren başarılı yorumcu Sinan Güngör ‘Şu Dağlar Kömürdendir’ isimli Anonim şarkıya kendi sesiyle yeniden hayat verdi. Projenin prodüktörlüğünü Selim Seven üstlendi. Türk Halk Müziğine farklı lezzetler katan Sinan Güngör Saz yerine Gitar eşliğinde türküyü yorumladı. Bir ağaç altında elinde gitarıyla çektiği klip çalışması Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Hayrettin Güneş Grand Müzik şirketiyle Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli çıkışlara imza atıyor. 

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Sinan Güngörün Yeni Şarkısı Şu Dağlar Kömürdendir Yayında
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