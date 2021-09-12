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SOKAĞIN ÇOCUKLARI'nda GENÇ BİR OYUNCU ATACAN AYTAN

Atacan Aytan 2002 Adana doğumlu. Oyunculuğa küçüklüğünden bu tarafa büyük bir ilgisi var olup bir çok amatör çekimlerde yer aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2021 Pazar 10:03
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SOKAĞIN ÇOCUKLARI'nda GENÇ BİR OYUNCU ATACAN AYTAN

İlk oyunculuğu Blutv de ‘’ Sokağın Çocukları ’’ dizisiyle herkes heyecanlanırken  kameralar karşısındaki heyecanını bu dizi sayesinde atmıştır.

Adana Taşkapı projesinin 2.sezonunda yer alan genç oyuncu Atacan Aytan amatörce başlayarak oynayacağından emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Genç oyuncu Atacan Aytan,  Sokağın Çocukları dizi oyuncusu Onur Akbay’ın yanında çete üyesi bir genci canlandırdı.

Dizide rol gereği silahlı çatışma sahnesinde zorlansa da büyük bir başarı göstermiştir. Yeni projeleri değerlendireceğini belirterek seyircilerin karşısında olacağını da hatırlattı.

Haber. Nihat İlikcioğlu

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Atacan AytanOyuncuSokağın Çocukları
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