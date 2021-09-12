SOKAĞIN ÇOCUKLARI'nda GENÇ BİR OYUNCU ATACAN AYTAN

İlk oyunculuğu Blutv de ‘’ Sokağın Çocukları ’’ dizisiyle herkes heyecanlanırken kameralar karşısındaki heyecanını bu dizi sayesinde atmıştır.
Adana Taşkapı projesinin 2.sezonunda yer alan genç oyuncu Atacan Aytan amatörce başlayarak oynayacağından emin adımlarla yürümeye devam ediyor.
Genç oyuncu Atacan Aytan, Sokağın Çocukları dizi oyuncusu Onur Akbay’ın yanında çete üyesi bir genci canlandırdı.
Dizide rol gereği silahlı çatışma sahnesinde zorlansa da büyük bir başarı göstermiştir. Yeni projeleri değerlendireceğini belirterek seyircilerin karşısında olacağını da hatırlattı.
Haber. Nihat İlikcioğlu
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ