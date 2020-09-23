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Umut Kanuni’ye göre: YEMEK ÖNEMLİ!

İki büyük tutkusu vardı; sahnede olmak ve yemek yapmak. İkisini bir araya getirdi, ortaya “Yemek önemli!” kanalı çıktı. Sosyal medya platformları YouTube ve Instagram üzerinden binlerce lezzet tutkununa ulaşan Umut Kanuni, tariflerini birbirinden eğlenceli videolarla sunuyor: “Amacım yemek yaparken eğlenmek, eğlendirmek, eğlendirirken de düşündürmek. Benimkisi bir tür modern zaman Nasreddin Hoca’lığı da diyebiliriz.”

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
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Umut Kanuni’ye göre: YEMEK ÖNEMLİ!

Mutfağın Nasreddin Hoca’sı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Umut Kanuni, yemek blog’u dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden. “Yemek önemli!” adıyla açtığı YouTube kanalı ve Instagram sayfasında yemek videoları paylaşan Kanuni’nin binlerce takipçisi var. Yalnızca tarif vermekle yetinmiyor, aynı zamanda eğlendirmeyi de amaçlıyor: “Amacım yemek yaparken eğlenmek, eğlendirmek, eğlendirirken de düşündürmek. Benimkisi bir tür modern zaman Nasreddin Hoca’lığı.”



NEW YORK’TA EĞİTİM ALDI



Lise yıllarında amatör olarak tiyatroyla ilgilenen Umut Kanuni, asıl tutkusunun ise yemek yapmak olduğunu söylüyor: “Saint Joseph Fransız Lisesi mezunuyum. Lisedeyken Türkçe ve Fransızca oyunlarda oynadım. Sonrasında aile şirketimizde görev alabilmek için Koç Üniversitesi’nde İngilizce İşletme okudum. Fakat asıl tutkum yemek yapmaktı. Üniversiteden sonra New York’taki aşçılık okulu International Culinary Center’da (eski ismi ile FCI) Mutfak Sanatları ve Restoran Yönetimi okudum. Türkiye’ye döndükten sonra da 1 sene kadar mutfak şefliği yaptım, fakat sektör hayal ettiğimden çok farklıydı. Ben de aile işim olan ‘kimya sanayisi’ne geri döndüm.”



HEM KAMERA ÖNÜNDEYİM HEM YEMEK YAPIYORUM


Yetenekli Lezzet tutkunu, büyük ilgi gören “Yemek önemli!” kanalının nasıl doğduğunu ise şöyle anlatıyor: “Aile şirketimizde 5-6 sene çalıştıktan sonra, kariyer değişikliği yapmaya karar verdim. ‘Sahnede olmak’ lise yıllarımdaki tutkumdu. ‘Yemek yapmak’ ise hep en büyük tutkum oldu. 1 yıl önce, bu iki tutkumu bir araya getirerek bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Böylece hem yemek yapabilecek hem de kamera önünde olarak insanlarla tariflerimi, hayatla ilgili düşüncelerimi, anılarımı paylaşabilecektim. Ve kısa sürede beklentimin üzerinde bir ilgiyle karşılaştım.”



MUTFAKTA ÖZGÜRÜM



Umut Kanuni’nin mutfağında dünyanın farklı yerlerinden lezzetler pişiyor: “Aldığım mutfak eğitimi ‘Fransız Metodolojisi’. Fakat yemekle ilgili asıl tutkum dünyayı dolaşıp, farklı mutfakları tatmak olduğu için, programda da takipçilerim ya da canım ne isterse onu pişiriyorum. Herhangi bir mutfağa veya disipline bağlı kalmamak bana kendimi özgür hissettiriyor.”



BECEREMEDİĞİMİ PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMİYORUM



Umut Kanuni’yi meslektaşlarından ayıran en önemli özelliği ise kanalında sadece “nefis” görünen yemekleri değil, başarısızlıklarını da paylaşıyor olması. Bu özelliği de takipçileriyle arasında samimi ve sıcak bir bağ kurulmasını sağlıyor: “Kimsenin mükemmel olmadığının altını çizerek, diğer meslektaşlarımın aksine, zaman zaman yemeğin tadının, dokusunun ve görüntüsünün istediğim gibi olmadığını, yapmayı beceremediğimi de izleyenlerle paylaşmaktan çekinmiyorum. Hayatım boyunca hep şeffaf bir insan oldum, kanalın benim bu özelliğimi yansıtmasının da önemli olduğuna inanıyorum.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
UmutKanuniYemekNasreddin HocaYoutube
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