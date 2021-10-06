Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1380.56
ALTIN
502.04
DOLAR
8.9231
STERLİN
12.1176
EURO
10.3192
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa sunuldu
İzmir'de 85 adet kamu...
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...

Ünlü Etkinlik Organizatörü Oya Ulucan yurtdışına açıldı!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2021 Çarşamba 11:15
3 Okunma
Ünlü Etkinlik Organizatörü Oya Ulucan yurtdışına açıldı!

ASLAN SAYIM

Organizasyon, davet ve Türkiye’de bir çok önemli ödül töreni ile sektörünün önde gelen isimlerinden olan Oya Ulucan, kurucusu olduğu Oya Ulucan Event’i dünya markası yapma yolunda hızla devam ediyor. Sektördeki rakiplerinden açık ara önde olan Oya Ulucan Azerbaycan, Fransa, gibi bir çok ülkede yaptığı en prestijli ödül törenleriyle adını altın harflerle yazdırdı. Güzel ve başarılı iş kadını Oya Ulucan İstanbul Şehir Ödülleri ve Türkiye Kalite Ödülleri törenleriyle Türkiye’nin en ünlü sanatçılarını bir araya getirdi. Bu başarısı ile Organizasyonların kraliçesi olarak emin adımlarıyla ilerliyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile çalışmalarına yoğunlaşan Oya Ulucan adını Ülkemiz dışında da duyuruyor. 

Son Güncelleme: 06.10.2021 12:22
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Etkinlik Organizatörü Oya Ulucan Yurtdışına Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADEM GÜRLEK'TEN DEV ADIM
ADEM GÜRLEK'TEN DEV ADIM
Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi
Yeni Konsepti ile “PORTAXE” İstanbul’un Gözdesi
Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi
Sedat SARIKAYA'dan Magazin Köşesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans