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Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!

Cover şarkılarıyla dikkat çeken Uriel, Almanya’da düzenlenen “Superstar” adlı ses yarışmasında ikinci olan Chiara D’amico ile sürpriz bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İkili, 80’lerde hit olan bir şarkıda düet yapacak!

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ocak 2022 Pazartesi 12:08
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Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son cover çalışması “Nerdesin” ile müzik listelerinde fırtınalar estiren Uriel, Almanya’da sürpriz bir işbirliğine imza attı. Başarılı yıldız, yeni single projesi için, Almanya’da ülkede düzenlenen “Superstar” adlı ses yarışmasında 25 bin kişi arasından sıyrılarak ikinci olmayı başaran Chiara D’amico ile anlaştı.

HAFTA SONU BULUŞTULAR

Yarışmada seslendirdiği “Dance Monkey” şarkısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve şimdilerde kendi albümünü hazırlayan Chiara D’amico, geçtiğimiz hafta sonu Uriel’le bir araya geldi. İşbirliği yapma kararı alan iki isim, projenin detayları üzerinde konuştu.

HİT ŞARKIYI BİRLİKTE SÖYLEYECEKLER

Şimdilerde Almanya’nın en çok konuştuğu isim olan Chiara D’amico ile şarkılarıyla Alman müzik listelerinde zirveye yerleşen Uriel, önümüzdeki günlerde birlikte stüdyoya girecek. İki şarkıcı, 80’lerde ünlü bir Alman şarkıcının seslendirdiği, dünya çapında hit olmuş bir parçada düet yapacak. Chiara D’amico şarkının yayınlanmasının ardından Türkiye’ye de gelmeyi planlıyor.

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