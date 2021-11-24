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Uriel Avrupa’yı şimdi de remixiyle eğlendirecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2021 Çarşamba 13:02
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Uriel Avrupa’yı şimdi de remixiyle eğlendirecek

DİNÇER KARACALAR

Uriel, Avrupa’da fırtınalar estiren “Nerdesin” cover’ına şimdi de remix versiyon hazırladı. Türkiye ve Almanya’da müzik listelerinin zirvesine yerleşen şarkı, bu daha hareketli versiyonuyla kulüplerin vazgeçilmezi olacak!

Müzik dünyasında Uriel rüzgârı esmeye devam ediyor. Başarılı şarkıcının son çalışması “Nerdesin”, dünya çapında ses getirdi. 90’lı yıllarda Regina’nın seslendirdiği, Ayşen’in dilimize uyarladığı unutulmaz şarkıya Uriel tarafından hazırlanan versiyon, müzik listelerinde zirveye yerleşti.



15 ARALIK’TA YAYINDA

Türkiye’de iTunes listesinde Adele, Måneskin, CKay, Ajda Pekkan, Edis ve Ezhel gibi pek çok yıldızı geride bırakarak 1 numaraya yerleşen ve Almanya’da da zirveye oturan şarkı, Avrupa listelerinde de kendine yer buldu. Uriel, “Nerdesin”in remix versiyonunu da hazırladı. Eğlence kulüplerinin vazgeçilmezleri arasına girecek şarkı, 15 Aralık’ta dijital platformlardaki yerini alacak.

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Uriel Avrupayı şimdi De Remixiyle Eğlendirecek
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