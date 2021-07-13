Yazın duygusal şarkısı Sevgim Yılmaz’dan

HABER: DİNÇER KARACALAR



Sahnelerin sevilen seslerinden Sevgim Yılmaz, müzik dünyasının son dönemde adından en çok söz ettiren sanatçılarından. Sahne aldığı mekanların kulislerinde koltuğa oturup prova yapan Yılmaz, o provalardan videoları sosyal medyada paylaşmaya başlayınca bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sayede iddialı bir çıkış yakalayan ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sevgim Yılmaz, assolistliğe terfi etti.



KALBİ KIRIK BİR KADIN



Sevgim Yılmaz, sevenlerinden gelen yoğun istek üzerine yaz ayları için yeni bir single hazırladı. Başarılı isim, söz ve müziği Gülşah Kargılı’ya ait “Hayat” adlı esere etkileyici yorumuyla hayat verdi. Kalp kırıklığı yaşayan bir kadının hayata sitemini konu alan şarkının düzenlemesini Ercan Bal yaptı. “Hayat”, Five Music Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi ise Ferit Çetinkaya’nın yönetmenliğinde çekildi.