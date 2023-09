EFSANELER 16-17 EYLÜL'DE TÜRKÇE POP FEST'TE

90'lı yılların yıldız isimleri 16-17 Eylül'de Odtü Vişnelik Çim Amfi'de "90'lar & 2000’ler Türkçe Pop Fest"te buluşuyor.

DJ Hakan Küfündür'ün öncülüğünde düzenlenecek "90'lar &2000’ler Türkçe Pop Fest" her biri milyonların kalbini fethetmiş 14 sanatçıyı Ankaralı müzikseverlerle bir araya getiriyor.

İki gün sürecek festivalde 16 Eylül Cumartesi; Hakan Peker,Yonca Evcimik,Ferda Anıl Yarkın,Ozan Orhon,Zafer Peker,Ragga Oktay,Grup Vitamin 17 Eylül Pazar; Zerrin Özer,Çelik,Niran Ünsal,Ümit Sayın,Mansur Ark,Reyhan Karaca,Hazal,Dj Hakan Küfündür sahneye çıkacak…

BİR EVDE ÜÇ İDO!...

Şarkıcı İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’nin geçtiğimiz günlerde ikiz bebek beklediği ortaya çıkmıştı

İkiz anne babası olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşıma "İki İdo daha geliyor başına" notu ekleyince ikiz bebeklerin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı.

KARTAL’DA NİLÜFER COŞKUSU!

Türk pop müziğinin efsanesi Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında İstanbul Kartal’da konser verdi.

Yıllar geçse de ne sesinin renginden ne de sahne enerjisinde gram kayıp yaşamayan Nilüfer, Kırmızılar içinde adeta bir Carmen gibiydi.

51 yıllık müzik birikiminden en sevinle şarkılarıyla Kartallılara muhteşem bir bayram sevinci yaşatan Nilüfer her zaman ki gibi sahnede devleşti.

Konser alanında ilgimi çeken durum ise Nilüfer’in şarkıları ile büyüyen bir kitlenin dışında yaş skalası oldukça genç olan bir kitlenin de yer almasıydı ki bu Nilüfer için büyük bir gurur olmalı her yaşa, her zevke, her kitleye hitap edebilen ender seslerden biri olması…

Nilüfer’in konseri öncesi alanı dolduran kalabalığı coşturan DJ Kadir Çetin’i de unutmamak lazım…İnanılmaz bir performans sergileyen Çetin, Kartalıların Zafer bayramı coşkusuna büyük renk kattı.

BU ŞARKI DİLLERE DÜŞECEK! SEÇİL GÜR, "SEN YAKIŞTI"

Türk pop müziğinin genç ve yetenekli ismi Seçil Gür, "Sen Yakıştı" adını taşıyan yeni single çalışması ile müzik yolculuğuna devam ediyor. Söz ve bestesi Sezgi Erciyas'a ait. Dinamik ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken bu yeni şarkının düzenlemesi ise müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Osman Çetin'e emanet edildi.

İdil Dizdar, Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen klipte, Seçil Gür'ün enerjisi ve performansı, Barbie'nin stilini ve güzellik anlayışını yansıtan özgün sahnelerle buluşuyor. Barbie'nin ikonik tarzını modern bir yaklaşımla yorumlayan Seçil Gür, klibin her anında izleyicilere renkli bir görsel şölen sunacak. Seçil'in fotoğraflarını Safa Gülsoy çekti.

BU SEZONUN GÖZDE DİZİSİ “DİLEK TAŞI”

Kanal D ekranında yayınlanacak olan yeni dizi Dilek Taşı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Dönem dizisi olan “Dilek Taşı” 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor…

Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay başrolde yer alırken Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerde kadroda …Dizinin yapımcılığını ise Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’UN MUTLU GÜNÜ!...

Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin,İrem Uslu ile geçtiğimiz hafta dünya evine girdi.

Uğur Bilgin geçen haziran ayında Sapanca'da nişanlandığı İrem Uslu'yla nikah masasına oturdu. Mihribat Korusu’nda kıyılan nikahın şahitler arasında Güldür Güldür Show'un eski oyuncularından Onur Buldu da vardı.

Ünlü oyuncu ve eşi balayı için İtalya’yı seçti…

“Bir Zamanlar Gelecek: 2121”nin Büyük Başarısı !...

Yönetmenliğini Serpil Altın’ın yaptığı, senaryosunu da Serpil Altın ile Korhan Uğur’un birlikte yazdığı “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filmi Avusturalya’da gerçekleşen 4. Sidney Bilimkurgu Film Festivali’nde “RON COBB EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ”nü kazandı.

Daha önce 23. Londra Bilim Kurgu Film Festivali’nde “En İyi Film”, Amerika’da gerçekleşen 19. Phoenix Uluslararası Korku ve Bilim Kurgu Film Festivali’nde En İyi Bilim Kurgu Film ödüllerini kazanan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filminde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler başrolde yer alırken oldukça özgün olan bu bilim kurgu filmini yöneten ilk Türk kadın yönetmen olan Serpil Altın’da büyük bir başarının mimarı oldu…