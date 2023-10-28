DELİ MAVİ EFSANESİ!

25 sene önce bir defter yaprağına yazılan o sözler Ozan Çolakoğlu’nun notaları ile birleşip Yeşim Salkım’ın sesi ile adeta dillere marş olmuştu…

Aradan yıllar geçti ve usta söz yazarı Seda Akay, SÖZ ve Seda Akay Vol 1' isimli albümünün ilk çıkış şarkısını Türkiye’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk’e tam da Cumhuriyetin 100. Yılını kutladığımız çokta anlamlı bir dönemde yayımladı…

Deli Mavi' şarkısı farklı bir düzenleme ve farklı seslerin bir araya geldiği yeni hali ve klip prodüktörlüğünü Alpay Aydın’ın yaptığı yönetmen koltuğunda Baran Etik’in oturduğu finalinde iki delici mavi gözün izleyenlerin yüreklerine dokunduğu eşsiz bir çalışma olmuş…

Şarkıyı 25 yıldır hakkı ile söyleyen Yeşim Salkım’ın yanı sıra , Zerrin Özer, Cenk Eren, Yaşar, Hazal, Aziz Kiraz, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Baran gibi isimler bu şarkıya farklı bir lezzet katmış.

Pollproduction imzasını taşıyan “Deli Mavi” bence SÖZ ve Seda Akay Vol 1 albümünün en kıymetli ve özel şarkısı…

ÜNLÜLER ATATÜRK’ÜN EVİNİ ZİYARET ETTİ!

Cumhuriyet’in 100. Yılında Ünlü İsimlerden Atatürk Evi’ne ziyarette bulundu…

Ünlü Tarihçi ve Yazar Saffet Emre Tonguç ile Selanik sokaklarında dolaşan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Aybüke Pusat ve Saadet Işıl Aksoy, Atatürk Evi Müzesi’ni de ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında duygusal anlar yaşadılar.

YEŞİLÇAM'IN EFSANELERİ BİR ARAYA GELDİ

Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, sosyal medya hesabından, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray ile buluştuklarını belirten bir paylaşım yaptı.

Filiz Akın, eski dostu ile yaptığı paylaşımı " Geçen gün iki cumhuriyet kadını arkadaş buluştuk Bu yakın #tbt ile sizlere de #sevgi #dostluk #sevgiler yollamak istedim ..." notunu ile paylaştı.

13’ÜNCÜ KİTABINI ÇIKARTTI!...

İletişim dünyasının tecrübeli Özgür Aras, 13’üncü kitabı olan “Aşk Ayrılıktan Acı” kitabını Sayfa 6’dan yayımladı..

Aras, bu kitabında İstanbul’dan Ege’ye uzanan, aşk ve acıyla harmanlanmış romantik bir hikâyeyi keyifli anlatımla okurları ile buluşturuyor.

Özgür Aras romanıyla ve yazma deneyimiyle ilişkisini şu sözlerle anlatıyor: “Dilimin söyleyemediklerini en güzel yazarak anlatıyorum. Söyleyemediklerimi söyleyebilmenin en güzel yolu yazmak… Anlatamadıklarımı ve söyleyemediklerimi de sadece kitaplarımda dile getiriyorum. Konuşsam kelimeler uçar gider, sadece birkaç kişinin kulağında kalır. Ama yazdıklarım çok kişiye ulaşır, hiç olmadık bir yerde kendini hatırlatır. Kalıcı izler bırakır. Kitabımı ve kahramanlarını gerçek hayattan esinlenerek yazdım. “Aşk Ayrılıktan Da Acı”da yaşattıklarınızı, yaşadıklarınızı bir kez daha hatırlayacak ve sorgulayacaksınız!”

TUĞÇE KANDEMİR NİŞANLANDI!

Sevilen şarkıcı Tuğçe Kandemir, Eylül ayında evlilik teklifi aldığı sevgilisi ile nişanlandı.

Şarkıcı,aile arasında yapılan nişan töreninden en güzel anları da sosyal medyadan paylaştı.

ADA BÜYÜDÜ!

Şiddete uğrayan kadınların hikayesini anlatan Serçenin Gözyaşı’nın galası geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında Yeşim Salkım ile Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada Eratik de vardı. 12 yaşındaki Ada'nın babasına olan benzerliği ile dikkat çekti.

Ada’nın yeni doğmuş hallerini hatırlıyorum, ilk kez o dönem yayında olan Kadınca dergisi için röportaj yapmıştık ve Ada daha yeni doğmuş dünya güzeli bir bebek idi. Aradan yıllar geçti Ada büyüdü, serpildi genç kız namzeti oldu…Annesi de babası da onu magazinden olabildiğince uzak tuttu ve çokta iyi yaptı. Ada aklı başında, okuyan kültürlü, donanımlı bir kadın olarak gelecek yıllar içinde başarı dolu bir hayat yaşayacak inşallah…

MUTLAKA İZLEYİN!... YARATILAN

Bir sanat dehası olarak gördüğüm sevgili Çağan Irmak imzasını taşıyan “Yaratılan” dizisi Netflix’te yayımlanmaya başladı…”Yaratılan” dizisi alışa gelmiş bir Frankenstein uyarlamasından farklı donelerle bezenmiş mükemmel oyunculukları , müthiş görselikleri ve yüreğe dokunan hikaye işlenişi ile on numara bir yapıt

Mutlaka izleyin..