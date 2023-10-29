Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutladığımız şu günlerde birazcık cumhuriyetin önemine dair bazı bilgileri yazmayı gerekli gördüm .

Cumhuriyet, bir yönetim biçimidir. Genellikle mutlak yada meşru monarşiler ile mücadele edilerek elde edilmiş bir kazanım, ulusların demokrasiye geçişleri ile birlikte gelişmiş olan devlet yönetimi şeklidir.

Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtı bir yönetim biçimidir.

Çünkü Cumhuriyet yönetim biçiminde egemenlik hakkı belli bir kişi veya aileye ait değildir. Cumhuriyet, hükümet yada devlet başkanının belli bir süre için ve önceden belirlenmiş yetkilerle ve halk tarafından demokratik yöntemlerle seçildiği bir yönetim biçimidir. Cumhuriyette, halkın kendi kendini yönetmesi esastır.

Cumhuriyet yönetimi, hukukun üstünlüğüne dayanır. Herkes anayasa ile bağlı ve kanunlar önünde eşit haklara sahiptir. Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. seçme ve seçilme hakkı anayasal güvence altına alınmıştır.

Cumhuriyet rejiminde asla egemenliğin bir kişiye bir zümreye yada bir gruba dayanması kabul edilemez. Cumhuriyet rejimlerinde vatandaşların temel hak ve özgürlükleri en geniş bir biçimde devletin güvencesi ve teminatı altında bulunmaktadır.

Cumhuriyetimizi hep birlikte koruyup sahip çıkmak, yarınlarımıza bırakacağımız en önemli mirasımızdır.