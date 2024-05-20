İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, şampiyon oldu.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider girdiği haftada puanını 91 yaparak Premier Lig'de üst üste 4 olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşan Manchester ekibi, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde art arda 4 defa şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.

Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti. Arsenal, Manchester City'nin puan kaybı yaşamamasıyla şampiyonluğun bir adım uzağında kaldı.

Sezonun sona ermesiyle görevinden ayrılacağını açıklayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının başında son maçına çıktı. Klopp yönetimindeki son maçta Wolverhampton'ı ağırlayan "Kırmızılar", maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından Manchester City 91, Arsenal 89, Liverpool 82, Aston Villa 68, Tottenham 66 ve Chelsea 63 puanla 2023-2024 sezonunu tamamladı.

Son hafta maçında Fulham'a 4-2 yenilen Luton Town ise Sheffield United ve Burnley'den sonra ligden düşen son takım oldu.