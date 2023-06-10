İstanbul

Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Inter ile karşılaşacakları İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolcular Kevin De Bruyne ve Ruben Dias ile basın toplantısı düzenledi.

Manchester City taraftarını mutlu etmeleri gerektiğini belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak, bu inanılmaz kupayı kazanarak sezonu kapamak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Geçmişe bakarak ya da bu sezona bakarak favori olduğumuzu söylemek kolay. Şu anda İstanbul zamanı. Yapabildiğimiz kadarını yapmak ve farkı göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

İtalyan takımlarına karşı savunma yapmanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, "7 ve 10 numaralı oyuncuları top tutmakta oldukça başarılılar. Hücuma da çok yardım eden futbolcular. Biz de mümkün olduğunca iyi bir savunma yapmaya çalışacağız." dedi.

Guardiola, iki yıl önce kaybedilen Chelsea finalinden nasıl bir ders çıkardıklarını sorusuna, "Çok farklı bir maç, farklı bir final. Kafamızdakileri pratiğe dökebilmek bizim için önemli olan. Oyuncularıma 'bir planınız olsun, çok iyi iletişim kurun' diyorum. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

İki forvetli bir takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Guardiola, "Tabiki iki forvet oyuncusuyla oynadığınızda ya da 5-4-1 düzeninde oynadığınızda farklı senaryolar söz konusu. Farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor. Martinez, Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncu, çok iyi bir bitirici. Bastoni ile yaptıkları çok harika. Hücum oyuncularıyla kurdukları bağlantıları, pas alışverişi çok etkileyici. Bu bağlantıları yıkacak şekilde bir savunma yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

De Bruyne: "Maçın bir noktasında açık vereceklerdir"

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, iki yıl önce finalde Chelsea'ye kaybettiklerini belirterek, "Chelsea karşısında yeterince iyi değildik ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Önümüze yeni bir şans çıktı turnuvayı kazanmak için. Bu noktaya yeniden gelmek bizim ve taraftarlarımız için çok önemli." dedi.

31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de kazandıkları kupaların kendilerine güven verdiğini, hem savunmada hem hücumda iyi olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Haaland ile aranızdaki kimyadan bahsedebilir misin" sorusuna, "Hayır. Eşimle çok mutluyum." diyerek esprili bir yanıt veren Belçikalı futbolcu, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Yarın eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur." dedi.

Inter'in zaman zaman 5'li savunmaya dönebildiğinin hatırlatılması üzerine De Bruyne, "Maçın bir noktasında açık vereceklerdir. Bundan yararlanmamız gerekiyor." dedi.

Dias: "Bütün Interli oyunculara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor"

Portekizli stoper Ruben Dias ise kolay bir final oynamayacaklarını belirterek, "Önümüzde kesinlikle kolay bir iş yok. Bütün Interli oyunculara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en büyük hata bunun bir final olduğunu unutmak olur. Finaller her zaman finaldir ve bunu unutmamamız gerekir." diye konuştu.

26 yaşındaki futbolcu, "Brentford sizi Premier Lig'de yenen tek takımdı. Inter de benzer bir oyun stiline sahip. Benzer bir sonuç olur mu" sorusuna, "Bir sezonda çok farklı maçlara çıkıyorsunuz. Bu tarz karşılaştırmalar yapmak gerçekten zor. Yarınki maçı kazanmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduklarını vurgulayan Portekizli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son sezonları dengeli oynamış, özellikle savunma anlamında çok iyi bir performans gösteren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü ve dengeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Farkı yaratan şey, ulaştığınız şeydir. Bu da final. Hedefimiz finale ulaşmaktı.

Şubat ayından bu yana yoğun bir çalışma ve karakterli bir takım gördünüz. Bu takımın ne kadar ilerlemek istediğini de görebilirsiniz. Çok istekli bir takım olduğumuzu gösterdik. Yarın da farklı bir takım görmeyeceksiniz. Aynı duyguda birleştik. Doğru zaman geldiğinde takım arkadaşlarımın her biri yapması gerekeni yapacaktır."

Dias, baskının kendilerine ağır gelip gelmediği yönündeki soru üzerine, "Bu bizim için yeni bir baskı değil, uzun süredir var. Daha çok koşmak, daha hızlı ve motive olmak gibi kaygılarımız var. Bunların hepsini keyfini çıkararak yapmak istiyoruz. Kendimizi, ailemizi, kulübümüzü ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi finaline hazır

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz temsilcisi, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasının ardından kanatlardan ceza sahasına orta organizasyonu yapan Manchester Cityli futbolcular, penaltı ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Guardiola, idmanın bir bölümünde futbolcularını etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesi, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalayan Manchester City'nin yarınki finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland.

AA