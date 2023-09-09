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Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile orman yangını söndürme ekipleri, yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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