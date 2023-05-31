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Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 613 yolcu ve 430 personel bulunduğu belirtildi.

"Küçük Bir Rica" 3 Haziran'da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak

"Küçük Bir Rica" 3 Haziran'da Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak

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